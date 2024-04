Le Family Pride Festival célèbre la diversité des familles, l’événement à ne pas manquer en mai

Madmoizelle vous donne rendez-vous au Family Pride Festival les 18 et 19 mai prochain pour célébrer les parentalités LGBTQIA+. Alors, vous venez ?

Faire rayonner les parentalités LGBTQIA+, c’est l’objectif du Family Pride Festival qui a lieu chaque année en mai. Cette année, le collectif Familles vous donne rendez-vous les 18 et 19 à la Cité fertile à Pantin. Deux journées festives qui permettront aux familles de se rencontrer et d’échanger autour de table rondes et d’animations dédiées aux adultes, aux ados, et aux enfants. Voici le lien de la billeterie. Nous sommes très heureuses d’être partenaires de cet événement incontournable. En attendant ce week-end, retrouvez « L’Apéro des Daronnes », notre émission mensuelle Twitch sur la parentalité en live le 7 mai, avec en invité exclusive Fanchon Mayaudon-Courtel, militante LGBT.

crédit : @rachel_coste

Le programme du Family Pride Festival 2024

Cette année, les organisatrices ont vu les choses en grand : 4 tables rondes, 20 ateliers d’écoute, d’échange et de rencontre, 16 séances de dédicaces et de rencontre avec les auteur.rice.s, 1 plateau d’humoristes : le Queer Comedy Club, 1 soirée Queer Disco Glitter x Si Si La Paillette, Toutes et Chaos et Pepiita. Renée Greusard, Rozenn Le Carboulec, Charline Vermont, Giulia Foïs ou encore Elodie Font viendront dédicacer leurs ouvrages.

Côté ados, des ateliers d’échanges sur le genre et la sexualité seront proposés avec notamment Capucine Coudrier d’@ovairestherainbow

Le Family Pride Festival, c’est aussi pour les enfants ! Maquillage pour les kids, chasse au trésor, queermesse de papas, méga boum, ils n’auront pas le temps de s’ennuyer.

