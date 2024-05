PMA, filiation et familles homoparentales : on en parle avec Fanchon Mayaudon-Courtel

Mardi 7 mai, nous recevions la militante Fanchon Mayaudon-Courtel dans l’Apéro des Daronnes, l’émission mensuelle sur la parentalité, qui rajoute du lait dans votre cocktail. Et voici le replay !

C’était une émission intense et chargée, qui nous a passionnés. Pendant près de deux heures, nous avons pu, ma consœur Charlotte Arce et moi-même, nous entretenir avec Fanchon Mayaudon-Courtel, la militante à l’origine du collectif #SEOlesbienne — qui a fait plier Google quant au référencement pornographique du mot “lesbienne” — et qui est engagée dans un projet de PMA pour la seconde fois.

PMA, parentalité, filiation et lesbianisme politique

À l’occasion du Family Pride Festival qui se déroule les 18 et 19 mai prochain à la Cité fertile (Pantin), nous avons pu poser tout un tas de questions à Fanchon Mayaudon-Courtel, dans notre émission l’Apéro des Daronnes. Mère d’un enfant et en projet PMA — ou plus correctement appelé AMP pour assistance médicale à la procréation — elle nous a détaillé son premier parcours PMA avant qu’il ne soit légal en France, mais elle nous a également fortement éclairée sur les difficultés qu’ont les couples homoparentaux en France. Filiation, reconnaissance du coparent, militantisme et épuisement, Fanchon Mayaudon-Courtel se livre avec fougue et pédagogie.

Retrouvez Fanchon Mayaudon-Courtel au Family Pride Festival

Si vous souhaitez écouter (de nouveau) Fanchon Mayaudon-Courtel, vous pourrez la retrouver, avec d’autres participantes et participants, ce week-end du 18 et 19 mai 2024 à la Cité fertile de Pantin, à l’occasion du Family Pride Festival, dont Madmoizelle est fière d’être partenaire. Pendant deux jours, il y aura des conférences, des ateliers, des tables rondes et des rencontres, mais aussi des drags show pour les plus petits, une soirée Queer Disco Glitter, un plateau d’humour et, bien évidemment, de quoi boire et manger.

Deux journées festives qui permettront aux familles de se rencontrer et d’échanger ! N’oubliez pas de réserver vos pass, et de nous faire un coucou si vous nous voyez passer avec notre caméra.

