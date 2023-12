PMA : les demandes explosent, mais les délais s’allongent

En moins d’un an, les demande de PMA ont bondi de 25% selon l’Agence de la biomédecine. Une explosion qui provoque des délais d’attente particulièrement longs, car peu de dons sont faits.

La PMA était plus que nécessaire, en démontrent les nouveaux chiffres de l’Agence de la biomédecine. Deux ans après la promulgation de la loi bioéthique en août 2021, qui a ouvert la procédure aux couples lesbiens et aux femmes seules, les demandes de première consultation ont bondi.

Elles ont augmenté de 25% entre le second semestre 2022 et le premier semestre 2023, soit 7 216 demandes en plus. Fin juin, près de 30 000 demandes avaient été formulées depuis l’entrée en vigueur de la loi bioéthique.

De longs délais pour les couples lesbiens

Pour les couples de femmes, la répartition est « assez équitable » : 29 % ont entre 25 et 29 ans, 29 % entre 30 et 34 ans, tandis que 24 % ont entre 35 et 39 ans.

Parmi les femmes seules, plus de la moitié des demandeuses sont âgées de 35 à 39 ans, tandis que 7 % ont entre 18 et 29 ans, 18 % entre 30 et 34 ans et 18 % entre 40 et 45 ans.

Pour couples hétéros, la majorité des demandeurs, soit 67%, se situe entre 30 et 39 ans.

Le don de spermatozoïdes stable mais insuffisant pour palier aux demdes

Mais face à cette explosion de demandes, un problème subsiste : le délai moyen de prise en charge s’allonge. Entre le second semestre 2022 et le premier semestre 2023, il passe de 14,4 à 15,8 mois pour demande avec don de spermatozoïdes et de 23 à 23,8 mois pour un don d’ovocytes. Des délais qui touchent particulièrement les couples lesbiens, puisque parmi les 5 400 demandeurs en attente, 41,1 % sont des couples de femmes.

Le nombre de candidats au don de spermatozoïdes, qui est de l’ordre d’environ 600, reste stable, mais n’est pas suffisant pour palier aux demandes. Tandis que le nombre de candidates au don d’ovocytes est lui en légère hausse, passant de 495 au semestre précédent, à 506 femmes au premier semestre 2023.

