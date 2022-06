Je n’avais jamais regardé RuPaul’s, et j’ai adoré Drag Race France, franchouillard à souhait

Le premier épisode de Drag Race France avec Nicky Doll, Kiddy Smile, Daphné Bürki en jury, ainsi que Jean Paul Gaultier et Iris Mittenaere en invités, vient de sortir le 25 juin 2022. Diffusé sur France TV Slash, l’émission régale niveau culture française, talents, drama et paillettes !

J’ai une confession à faire : je n’ai jamais regardé de mon plein gré une émission de RuPaul’s Drag Race. Ça ne m’a jamais vraiment attiré. Alors quand j’ai appris qu’une version française allait se lancer, ça ne m’a fait ni chaud ni froid, personnellement, mais j’étais très content pour les fans que la nouvelle réjouissait.

En revanche, je suis fan de cabaret et j’ai déjà eu la chance de voir des numéros des artistes La Big Bertha et Soa de Muse. Qu’elle ne fût ma surprise d’apprendre qu’elles participaient à Drag Race France. Alors j’ai décidé de regarder le premier épisode, ne serait-ce que pour elles. Et j’ai adoré !

Drag Race France, frenchy à souhait

En bon franchouillard, amoureux de la langue française, j’apprécie que la plupart des expressions propres au programme originel aient été traduites. Je savoure également la place faite à des chansons d’expression française, comme Céline Dion ou Dalida, évidemment. En fait, c’est frenchy au possible, jusqu’à frôler la caricature avec délice et drama (c’est tout le sel de l’humour camp), comme le mini-défi d’une séance photo improvisée avec des danseuses de French Cancan. Même le Pit Crew (3 beaux garçons là pour faire les potiches par moment) porte un béret et un slip marinière !

Le casting affiche une diversité relative, avec des reines qui ne font pas toutes une taille 36, à l’âge globalement compris entre 22 et 37 ans, et même une femme trans, La Briochée. À noter que la poitrine de cette dernière n’a pas été floutée à l’antenne lors d’une scène banale, ce qui est assez rare pour être soulignée.

Extrêmement fière que ma poitrine n'est pas été floutée. Nos poitrines ne sont pas sexuelles et il est temps de ce mettre à la page (allô Instagram ?) https://t.co/E2bSNNtyxc pic.twitter.com/QlzdgaMbcy — La Briochée (@la_briochee_off) June 26, 2022

Si le jury composé de la drag queen Nicky Doll, de l’artiste musical Kiddy Smile, et de la présentatrice télé ancienne styliste Daphné Bürki manque peut-être encore de complicité, on peut saluer des invités d’exception dès le premier épisode : le grand couturier Jean Paul Gaultier et l’ancienne Miss Univers Iris Mittenaere !

La grossophobie et la glottophobie, déjà au rendez-vous

J’ai en revanche moins goûté une remarque glottophobe sur les accents.

Rappel que quelqu’un qui a un accent, c’est quelqu’un qui a fait l’effort d’apprendre votre langue: c’est quelque chose à admirer et ce ne devrait absolument pas être négatif https://t.co/gsmTqD1Mor — Aaliyah Xpress (@AaliyahXpress) June 27, 2022 Et encore moins plusieurs remarques grossophobes de la part d’une reine en particulier, qui base manifestement l’intégralité de sa personnalité sur le fait de faire une taille 34 et d’être jolie, à défaut de chanter juste et en rythme…

Smile****** correcteur imbécile — Auréline Paris 🐝 (@choariva) June 27, 2022

Si le premier épisode a été diffusé exceptionnellement sur France 2 le samedi 25 juin 2022, jour de la marche des fiertés à Paris (suivie par 914.000 personnes, soit 11.6% de parts d’audience, ce qui est très honorable), les futurs épisodes seront mis en ligne chaque jeudi, dès 20h, sur la plateforme gratuite France TV Slash.

#Audience @France2tv



Très beau lancement de l’ép 1 de @DragRace_Fr hier à 23h30 avec un public élargi et rajeuni 👏



📌 + de 900 000 de tvsp / 11.6% de PdA



📌 10.3% de PdA (25-59 ans)



Merci à nos Queens 🏳️‍🌈



A voir sur la plateforme https://t.co/JqV7mXAoWY chaque jeudi à 20h pic.twitter.com/cfT7Y350Fk — France2ServicePresse (@France2_Presse) June 26, 2022

Bref, j’ai hâte de voir la suite et j’espère que mes chouchoutes ne « merderont pas », comme le dit la nouvelle expression consacrée par l’émission. Et vous, qui sont vos drags préférées ?

L’émission Drag Race France est diffusée sur le site france.tv/slash

