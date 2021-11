C’est officiel : Drag Race France débarque bientôt sur nos écrans !

Enfin ! RuPaul’s Drag Race sera bel et bien adapté en France sous le nom de Drag Race France. Une adaptation signée Raphaël Cioffi, où l’on verrait bien Jean-Paul Gaultier présider le jury…

Cela fait longtemps que des fans français réclament une adaptation tricolore de cette émission de drag queens phare. Alors qu’il existe déjà entre autre des versions italiennes, britanniques, australiennes ou encore hollandaises, ce n’était qu’une question de temps pour la France. Et même de justice !

Voilà que l’agent d’artiste et auteur Raphaël Cioffi vient de confirmer la nouvelle le 17 novembre 2021 :

« Fier et heureux d’adapter cette émission légendaire, inspirante et festive, pour montrer au monde à quel point nos drag queens sont extraordinaires. Bravo et merci à l’équipe géniale d’EndemolShine d’avoir compris et porté avec moi ce projet aussi excitant qu’important. Drag queens de France, venez montrer vos talents et vos talons ! »