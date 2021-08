Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une adaptation de la célèbre compétition télévisée de drag queen deviennent de plus en plus insistantes. Alors verra-t-on un RuPaul’s Drag Race en France ?

Un peu de vocabulaire

Le drag estpratiquée par des drag queens — ou, plus minoritaires, des drag kings. Les drag queens sont le plus souvent des hommes et créent une ou plusieurs identités féminines, la plupart du temps exubérante, surjouant des codes genrés et parodiant un archétype.Le drag fait partie intégrante de la communauté LGBTQ+ et de son histoire, mais: si certaines drag queens sont des personnes trans, d’autres sont des hommes cisgenres, pas forcément homosexuels, qui se produisent en drag selon une démarche artistique — en chantant, dansant, en faisant du play-back ou du stand-up, en devenant mannequin, en se produisant dans des cabarets…RuPaul’s Drag Race estcréée par la star du milieu RuPaul en 2009.