Depuis que sa mère a commandité le meurtre de son père, Allegra Gucci trouve son nom bien lourd à porter

Dans la vraie vie, Patrizia Reggiani a fait tuer son ex-mari Maurizio Gucci, comme le raconte la fiction House of Gucci. Leur fille, Allegra Gucci, s’exprime maintenant dans un livre sur les conséquences de cet acte.

Le 27 mars 1995, un inconnu tue Maurizio Gucci, un héritier de la maison de luxe florentine, de quatre balles. Rapidement, l’enquête se tourne vers Patrizia Reggiani, son ex-épouse, soupçonnée d’avoir commandité cet assassinat, ce qu’elle finira par avouer. Le couple avait eu deux enfants, Allegra, 14 ans, et Alessandra, 18 ans, au moment de la mort de leur père, même si le film House of Gucci sorti en mars 2022 qui se concentre sur cette histoire dramatique ne montre qu’une seule de ces filles.

Justement, c’est à cause de cette fiction sensationnaliste de Ridley Scott avec Lady Gaga, Jared Leto, et Al Pacino qu’Allegra Gucci prend la parole publiquement aujourd’hui, après ne l’avoir réservée qu’aux tribunaux. Ou plutôt la plume, puisqu’elle vient de sortir un livre témoignage Fine dei giochi (fin de la partie), en forme de longue lettre adressée à son défunt père.

« Mélange d’incompétence, d’avidité et de calculs frauduleux »

Auprès du Madame Figaro, Allegra Gucci revient donc sur l’histoire d’amour qui a duré treize ans entre ses parents, divorcés en 1992 avant que cet acte ne soit homologué en 1994, quelques mois avant la mort de son père. L’héritière du célèbre nom raconte notamment qu’elle a finalement été placée sous la tutelle de sa grand-mère maternelle, Silvana, auprès du supplément féminin du Figaro :

« Mais pour elle n’existaient que l’argent et le pouvoir. Son inadéquation en tant qu’administratrice d’un héritage important et complexe devenait de plus en plus évidente : ce mélange d’incompétence, d’avidité et de calculs frauduleux a fini par nous éloigner, à tel point que je n’avais plus rien à lui dire à la fin. »

« Je ne peux pas effacer son crime. Mais c’est ma mère. »

Si elle a cru pendant 17 ans à l’innocence de sa mère, Allegra Gucci n’a eu d’autres choix que de reconnaître qu’elle avait bel et bien tué son père, suite à sa confession :

« Le jour de ses aveux, la vie d’Alessandra et la mienne ont volé en éclats à nouveau. Lorsque nous lui avons demandé des explications, elle a répondu : «Je l’ai fait pour vous»… Quelle absurdité. Elle a été poussée par l’obsession, la rancœur, l’intérêt économique. Je ne peux pas effacer son crime. Mais c’est ma mère. Elle a 72 ans aujourd’hui, et elle a encore des problèmes juridiques. Ma sœur et moi tentons de reconstruire notre rapport avec elle. On verra. »

« Mon nom me précédait où que j’aille »

C’est donc une situation extrêmement difficile à laquelle a été confrontée Allegra Gucci, dès ses 14 ans, dont la violence a été démultipliée par l’hypérmédiatisation, poursuit-elle, toujours auprès du Madame Figaro :

« Depuis mes 14 ans, j’ai dû supporter les unes des journaux avec la photo de mon père gisant sans vie au sol, faire face aux paparazzis qui assiégeaient l’immeuble chaque matin. Un tsunami. Mon nom me précédait où que j’aille, et ma mère était accusée du plus terrible des crimes. »

Enfin, l’autrice a le bon goût de faire don de ses bénéfices pour son livre à la Fondation Francesca Rava qui aide les enfants dans des conditions difficiles, en Italie. Aujourd’hui âgée de 41 ans, cette diplômée en droits et mère de deux enfants a beau n’avoir rien à voir professionnellement avec la maison dont elle partage le nom, cette dernière continue d’attirer sur sa famille l’attention et les fantasmes les plus morbides. « Au nom du père, du fils, et de la maison Gucci. »

Depuis que sa mère a commandité le meurtre de son père, Allegra Gucci trouve son nom bien lourd à porter. © Captures d’écran Instagram @allegragucci_official

