Révoltée par House of Gucci, la vraie famille italienne va sortir sa propre série

Les vrais héritiers de la famille Gucci trouvaient Al Pacino « petit, gros et moche » et Jared Leto « horrible » dans le film de Ridley Scott avec Lady Gaga et Adam Driver. Alors ils vont sortir leur propre série-documentaire, prévue pour 2023.

« C’était un nom si doux, si séduiant, synonyme de richesse, de style, de pouvoir, mais c’était aussi une malédiction », susurre Lady Gaga dans la bande-annonce de House of Gucci. Elle y joue le rôle de Patrizia Reggiani.

Sorti en 2021, ce film réalisé par Ridley Scott, à la promotion écrasante et au casting 5 étoiles, a fait grincer les dents de la véritable famille Gucci. Celle-ci trouvait notamment Al Pacino « petit, gros et moche » et Jared Leto « horrible ».

Les membres de la famille Gucci préparent leur propre docu-série

S’ils n’ont plus rien à voir administrativement et artistiquement avec la maison de luxe fondée par leur aïeul Guccio Gucci à Florence en 1921, les héritiers du nom annoncent aujourd’hui créer leur propre série-documentaire.

Elle sera produite par Sky Studio (opérateur de télévision payante), comme vient de le révéler le média Variety.

Adam Driver, Lady Gaga, et Jared Leto dans les rôles de Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, et Paolo Gucci. © House of Gucci, de Ridley Scott.

Seraient impliqués plusieurs membres de la famille Gucci, dont Alessandro Gucci, Guccio Gucci Jr. et Giorgio Gucci. Ce dernier est un jeune producteur italien, ça tombe bien. Il servira de producteur exécutif à la docu-série encore sans titre, et pas prévue avant 2023.

Le producteur Nils Hartmann, vice-président senior pour Sky Studios Allemagne et Italie, a déclaré à Variety :

« Il est clair qu’il s’agit d’un projet qui vient d’Italie, mais qui est destiné à être joué sur tous les territoires de Sky [soit au Royaume-Uni, en Italie, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Suisse]. »

La docu-série ne devrait pas se focaliser sur le meurtre de Maurizio Gucci, mais bien sur toute l’histoire familiale, au moins à partir de la fondation de la maison de luxe. De quoi remettre un jeton dans la machine à histoire rococo et rocambolesque qu’est la famille Gucci. Pour le meilleur de la mode, et le pire du drama à l’italienne !

Crédit photo de Une : Affiche de House of Gucci de Ridley Scott.