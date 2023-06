Une députée italienne allaite en plein Parlement (et personne n’a vu ses yeux fondre, comme quoi)

La députée italienne Gilda Sportiello a allaité son bébé dans l’hémicycle, en appliquant la réforme qu’elle avait elle-même initiée.

Être applaudie parce que l’on allaite dans un lieu public, c’est une belle victoire. Et Gilda Sporiello a dû avoir la chair de poule lors de ce moment fort, lorsque tous ses confrères et consœurs se sont levés pour taper des mains. Pourtant, son geste est banal et vieux comme le monde : elle a simplement allaité son bébé.

À lire aussi : Je réponds quoi quand on me demande de me couvrir pour allaiter mon bébé ?

Allaiter partout, tout le temps

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir Gilda Sporiello, députée du Mouvement 5 Étoiles (M5S) italien, tenir son bébé contre elle dans une écharpe, au boulot :

L’acte, si anodin soit-il, est pourtant applaudi, et pour cause : c’est une première dans l’histoire de l’institution italienne.

Ce nouveau droit, c’est la députée elle-même qui a participé à l’inscrire dans une réforme en novembre dernier. Désormais, dans le règlement intérieur de la chambre basse du parlement italien, il est indiqué que les députées peuvent s’installer au dernier rang supérieur de l’assemblée (ou dans une tribune réservée) pour allaiter.

À lire aussi : En Australie, une femme exclue d’une salle d’audience pour avoir allaité son bébé

Une petite victoire pour celles qui souhaitent donner le sein tout en continuant à travailler, sans souffrir d’une exclusion professionnelle de par le changement de leur statut. Comme le disait Gilda Sporiello lors de l’entrée en vigueur de la réforme :

Cette bonne pratique, qui garantit la pleine jouissance d’un droit inaliénable, est un signal fort de la part de l’assemblée la plus représentative de la démocratie italienne. Citation de Gilda Sporiello, repérée par nos confrères de KoolMag

Rappelons-le : on a le droit de ne pas vouloir allaiter son enfant, et on a le droit de pouvoir le faire, partout et tout le temps. L’allaitement dans les lieux publics n’est pas une exhibition, encore moins une exhibition sexuelle. C’est simplement l’acte de nourrir son enfant. En France, 17 % des femmes disent se sentir discriminées dans l’espace public dès lors qu’elles doivent donner à manger à leur bébé à l’extérieur de chez elle.

À celles et ceux qui pourraient penser que l’hémicycle n’a rien à voir avec un lieu public et qu’une mère ne devrait pas ramener son bébé au boulot : vous contribuez à exclure les femmes, et ici les mères, de la société. Lorsque le congé maternité aura une véritable durée décente et que les nouvelles mères pourront se permettre, si elles le souhaitent, de ne pas retourner travailler quelques semaines seulement après avoir accouché, oui, peut-être que ramener son bébé au boulot pour le nourrir sera désuet. En attendant, nombreuses sont celles qui doivent retourner au charbon bien trop tôt après la naissance, et trouver des solutions alternatives pour continuer à nourrir leur enfant.

Laissons le choix aux femmes, et aux mères, de faire ce qu’elles veulent de leurs corps, promis, vos yeux ne vont pas fondre si vous voyez l’une d’elles nourrir leur enfant. Au pire, regardez ailleurs, et tout ira bien.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.