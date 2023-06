Bienvenue en 2023, où l’on veut encore nous faire croire qu’allaiter en public est un délit en France

2023 et on essaie toujours de contrôler le corps des femmes. Une visiteuse du parc zoologique de Lille en a fait les frais lundi 19 juin, lorsqu’elle a voulu allaiter son nourrisson. La mairie s’est excusée.

C’est devenu quasi monnaie courante. Dès qu’une personne donne le sein à l’extérieur de chez elle, il y a toujours quelqu’un pour lui dire qu’elle n’a pas le droit ou que c’est indécent. La preuve encore mardi 20 juin 2023 : la mairie de Lille a dû présenter ses excuses publiques à une femme qui visitait le Zoo la veille, et que des agents municipaux ont empêché d’allaiter.

Allaiter n’est pas illégal

« L’allaitement est bien entendu permis à Lille dans l’espace public, comme dans l’ensemble des équipements municipaux », a réaffirmé la mairie. Ce rappel ne vaut pas uniquement pour la capitale des Hauts-de-France : dans l’hexagone, allaiter dans un lieu public n’est ni un acte d’exhibition sexuelle, ni un délit. Il ne peut pas être réprimandé et aucune disposition légale ne va dans ce sens.

Pourtant, en France, 17 % des femmes disent se sentir encore discriminées dans l’espace public dès lors qu’elles doivent donner à manger à leur bébé à l’extérieur de chez elle. En juillet 2021, c’est Disneyland Paris qui avait d’ailleurs présenté des excuses à une visiteuse après que les employés du parc lui ont interdit d’allaiter.

La mairie de Lille a affirmé que ses agents étaient « régulièrement sensibilisés et ne doivent en aucun cas entraver ce droit ». Conclusion : on peut allaiter si on veut, où on veut, quand on veut. On a beau le répéter, ça a visiblement du mal à rentrer.

