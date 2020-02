Pourquoi j’adore RuPaul’s Drag Race (la saison 12 commence !)

RuPaul's Drag Race, c'est un concours de drag-queens qui en met plein les yeux. Paillettes sur les seins et longs-cils à foison, plongez dans un univers incroyable !

Sashay away, maintenant, mes queens, et bon binge-watching !

Je vous sens convaincues, et ça tombe bien : vous pouvez regarder RuPaul’s Drag Race tout à fait légalement en France, sur Netflix !

Et les drag queens existent dans toutes les tailles , orientations sexuelles, couleurs de peaux, niveau social, localisation géographique. Avoir des kilos n’empêche pas d’être fabulous !

Elles sont des oeuvres d’art, des reflets de la personnalité d’une drag queen, des preuves de sa créativité et de ses nombreuses nuances !

Cependant, je n’avais pas conscience de la diversité de ce milieu . Chaque artiste crée son personnage, et il existe de très nombreux styles différents !

Même quand une candidate est éliminée à cause d’une grosse erreur, ou parce qu’elle est bornée et n’écoute pas les critiques, RuPaul fait preuve de tendresse en la congédiant.

Pendant la saison 6, par exemple, une drag queen plutôt réservée a fini par confier aux autres qu’elle était séropositive . Elle n’a rencontré que soutien, tendresse et amour.

Ensuite, tout ça disparaît quand un sujet devient sérieux . Les candidates ne tapent pas là où ça fait mal, et savent se soutenir dans les moments difficiles.

Déjà, c’est super marrant de les voir se tailler car ça ne devient pas vraiment méchant. C’est limite une façon de pimenter l’aventure ! Et quand elles doivent bosser ensemble, ça se passe généralement bien.

Oui, il y a une rivalité entre les candidates et oui, elles ont la langue bien pendue et ne reculent jamais devant une pique acerbe. Mais c’est pour le jeu, tout ça.

L’idée est de montrer toutes les facettes du personnage qu’elles ont créé , et c’est proprement impressionnant.

Et par-dessus tout ça, elles portent des tenues délirantes , débordantes de plumes, de paillettes, de sequins, des talons vertigineux, des bijoux comme s’il en pleuvait. Souvent, elles ont confectionné elles-mêmes ces costumes !

Elles rembourrent leurs hanches, leurs fesses et leurs poitrines avec du « padding » pour obtenir une silhouette féminine, gainent leurs tailles pour atteindre l’effet sablier…

Leur science du contouring affine leurs mâchoires et redessine leurs pommettes, leurs faux cils sont si longs qu’elles manquent de s’envoler à chaque clin d’oeil, leur rouge à lèvres ne déborde jamais.

Tout ce qui est maquillage, talons , corsets, push-ups, ce n’est pas vraiment ma passion. Je privilégie le confort et l’aspect pratique.

Chaque épisode comporte généralement un mini-challenge (comme par exemple un concours de costumes à thématique imposée), une grosse épreuve et, pour départager les deux les moins bien notées, un duel de play-back !

Dans cet article, on parlera des drag queens au féminin , comme dans RuPaul’s Drag Race !

Les drag queens ne sont pas tous homosexuels, et le fait de se vêtir ainsi n’a rien à voir avec leur identité de genre . C’est une performance , généralement dans le cadre d’un spectacle.

Le point lexique :et se crée tout un personnage poussant souvent les curseurs de la féminité à l’extrême.

Et je suis tombée dans un vortex pailleté fort agréable.

Ce concours de drag-queens diffusé depuis 2009 aux États-Unis est une mine de gifs, de répliques cultes et de mèmes sur Internet.

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



Tous ses articles