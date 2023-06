Drag Race France saison 2 : qui sont les queens et quand sort le 1er épisode ?

Les fans de Drag Race le savent déjà, mais la version française de la compétition télévisée de drag queens revient pour une saison 2, avec un casting de 11 personnalités marquées, qu’il va falloir départager chaque semaine à compter du 30 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Drag Race saison 2.

Après le succès de la saison 1, Drag Race France revient pour une saison 2 qui s’annonce tout aussi flamboyante. Casting, jury, dates de diffusion, émissions bonus… Voici tout ce qu’il faut savoir sur Drag Race France saison 2.

Qui compose le jury de la saison 2 de Drag Race France ?

Comme on vient d’apprendre à mieux les connaître durant la première saison, ce sont les mêmes personnalités qui composent le jury de la saison 2 : la drag queen Nicky Doll, la styliste et animatrice Daphné Bürki, et l’artiste musical et de la ballroom scene Kiddy Smile.

Drag Race France saison 2 : qui sont les queens candidates ?

Comme on peut le voir dans une première vidéo de présentation, vont s’affronter durant cette compétition de drag queens pour la télévision française :

Rose & Punani, qui performaient en duo jusque-là, mais vont s’affronter durant Drag Race France saison 2.

Cookie Kunty, récemment à l’affiche du film Trois nuits par semaine de Florent Gouëlou.

Sara Forever : « Quand les gens me voient, ils pensent que je suis folle. »

Keiona, aussi connue pour être la mother de la house of Revlon au sein de la ballroom scene.

Vespi : « Je suis très française. L’élégance, c’est dans le sang. »

Moon, drag queen venue de Suisse qui compte bien parler de sa non-binarité dans l’émission.

Ginger Bitch : « Comme mon nom l’indique, je suis douce et aimante. »

Piche, la queen à barbe de cette saison.

Kitty Space : « Quand les gens me voient, ils me trouvent trop belles. Et ils ont raison. »

Mami Watta, aussi connue pour faire parie de la house of LaDurée au sein de la ballroom scene.

En fait, il ne s’agit que d’un extrait d’1 minute des présentations disponible sur YouTube. On en trouve la totalité dans un épisode bonus qui dure 16 minutes , baptisé « Meet the queens – qu’on me ramène mes nouvelles reines », disponible depuis le 8 juin 2023 uniquement sur le site de France TV Slash.

Notons au passage qu’aucun drag king ne figure dans la compétition, alors que le casting leur était ouvert. Ce qui est fort dommage et interroge.

Où et comment regarder Drag Race France saison 2 ?

Dès la première saison 1, comme le succès a dépassé les espérances de France Télévisions qui comptait initialement diffuser l’émission uniquement sur sa plateforme numérique France TV Slash, le groupe a décidé de la montrer aussi sur France 2 en deuxième partie de soirée.

Un nouvel épisode de Drag Race France chaque vendredi soir sur France TV dès le 30 juin

Rebolote cette année : à partir du 30 juin, un nouvel épisode sera disponible chaque vendredi soir, dès 18h sur France TV Slash, et diffusé à 22h55 sur France 2.

Juste après, l’émission Drama Queens, chez Paloma permet de débriefer avec les queens de la saison 1

Pour aller plus loin, la gagnante de la première saison, Paloma, recevra chaque semaine une sœur drag de la compétition inaugurale pour débriefer l’épisode qui viendra d’être diffusé. Ce programme de débrief façon watch party baptisé Drama Queens, chez Paloma sera dispo sur France TV Slash et diffusé sur France 2, juste après chaque nouvel épisode de la saison 2.

Le documentaire Le phénomène Drag Race France : 1 an avec les queens dispo le 24 juin

Et comme on sait que les fans de Drag Race France sont insatiables, un documentaire est également dans les tuyaux pour nous gaver de paillettes supplémentaires. Cette réunion de famille des reines de la première saison pour revenir sur leur succès et tenter de mesurer le chemin parcouru s’intitule Le phénomène Drag Race France : 1 an avec les queens consiste et sera disponible dès le 24 juin matin sur France TV Slash et diffusé à 23h sur France 2.

Oui, ça fait beaucoup, mais en matière de drag, on n’en fait jamais trop. Tout ceci promet d’être LÉ-GEN-DAIRE.

