Angèle, Tame Impala, Kiddy Smile, Damso… Quel festival choisir cet été ?

Une sélection des festivals musicaux incontournables en juillet et en août aux quatre coins de la France.

Il fait beau, il fait chaud. On a envie de prendre un bus et partir sur un coup de tête rejoindre une plage où tout ce qu’on nous demande, c’est danser.

Étant donné que, dans la réalité, il y a des congés à poser et des prix de transports qui flambent sous la chaleur, on vous a préparé une liste des festivals de musique incontournables cet été pour anticiper et mieux s’éclater.

Les Vieilles Charues, du 14 au 17 juillet

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet, la commune de Carhaix en Bretagne accueillera le festival associatif Les Vieilles Charrues. On ne peut même pas vous citer tout le monde tant ils sont nombreux, mais on peut quand même évoquer quelques noms qui vous seront peut-être familiers… comme par Angèle, SCH, Metronomy, Polo&Pan, Bob Sinclar, DJ Snake ou encore Ninho !

© Anthony Delanoix / Unsplash

Lollapalozza, du 16 au 17 juillet

Imagine Dragons, Bilal Hassani, Meegan Thee Stallion, David Guetta, Tayc, Princess Nokia, A$AP ROCKY…du samedi 16 au dimanche 17 juillet, Lollapalozza affiche une programmation riche et diversifiée, qui mettra à l’honneur de nombreux styles musicaux. Le festival venu des États-Unis aura lieu à l’hippodrome ParisLongchamp.

© Danny Howe / Unsplash

Les Plages Électroniques, du 5 au 7 août

Kiddy Smile, Damso, Lala &ce Bon Entendeur, Feder ou encore Vladimir Cauchemar seront au festival de musique électro qui a lieu chaque été sur la plage du Palais des festivals et des congrès de Cannes. Un bon moyen de découvrir la Côte d’Azur et ses plages superbes au son de sa playlist !

© Globelet Reusable

Rock en Seine, du 25 au 30 août

Du jeudi 25 au mardi 30 août, Rock en Seine rassemblera des artistes internationaux triés sur le volet.

À Saint-Cloud, aux portes de Paris, vous aurez l’occasion d’écouter en live Tame Impala, Arctic Monkeys, Stromae, Rage Against the Machine, The Blaze, La Femme et de nombreux autres grands noms de la musique. Vite, les places pour le premier jour sont déjà épuisées sur le site !

© Vonecia Carswell / Unsplash

Le Festival de Nîmes, du 17 juin au dimanche 24 juillet

C’est le plus long festival de notre sélection ! Du vendredi 17 juin au dimanche 24 juillet, les Arènes accueillent le Festival de Nîmes.

D’Angèle, Stromae et Booba en passant par Sting ou les Black Eyed Peas, le festival ne connaît aucune barrière de langue, de style ou d’âge (pour les plus nostalgiques, un concert est prévu en hommage à Johnny !)

© Joey Thompson / Unsplash

Crédit de l’image à la Une : Hanny Naibaho / Unsplash