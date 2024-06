Cinq évènements originaux et gratuits pour célébrer la fête de la musique

Que faire ce soir pour célébrer le solstice d’été en musique ? Que l’on aime le jazz, le hip-hop ou l’électro, il y en a pour tous les goûts. Suivez le guide.

Ce 21 juin, signe comme chaque année, le retour de la fête de la musique. Inaugurée en 1982 par l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, cette célébration accompagne le solstice d’été, journée la plus longue de l’année. La France s’anime au rythme de ses musiciens, professionnels et amateurs, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Malgré la grisaille ambiante, voici cinq endroits originaux et gratuits où profiter de concerts live, en fonction de ses goûts musicaux et de ses envies.

Le Hip Hop prend ses quartiers à Paris

Avis aux fans de hip-hop. L’association Righteous organise la 20ème édition de sa célèbre Hip-Hop Block Party, qui s’installera, comme chaque année, dans l’impasse Saint-Sébastien du 11ème arrondissement parisien. Au programme de cet évènement joyeux et entièrement gratuit, quinze noms de la scène hip hop françaises et internationales se succèderont, comme DJ EwONE !, DJ Kayuza (Japon), DJ Poska, DJ Glo, DJ Suspect, Freedy Jay, Romento Le Jazz ou The Bridge of Indies Artist (New-York)…

Événement gratuit et en accès libre, de 18h00 à 02h00, Impasse Saint-Sébastien, 75011 Paris.

Des performances et un Dj set au CAPC de Bordeaux

Si vous habitez en région bordelaise, une soirée inoubliable vous attend dans le cadre unique du Musée d’Art Contemporain, où se mêleront performances immersives, danse, créations sonores et Dj set. Avec l’artiste iranien Aliaskar Abarkas, le chorégraphe caner teker, et la compositrice et interprète Fallon Mayanja. Le programme complet est à retrouver sur la page Facebook du musée.

Événement gratuit, de 19h30 à 00h30, 7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux.

Les fans d’acoustique trouveront leur bonheur à Nantes

Rendez-vous au Square Amiral Halgan, où la métropole nantaise décide d’innover en installant pour la première année une scène acoustique. Comme le retrace le site actuNantes, « à partir de 19 h, quinze choristes de Nantes Gospel, la chorale Arrivée d’Air Show, Vocaswing, ou encore les amateurs de capoeira Nantes Jogo Diferente animeront le site ».

Événement gratuit et en accès libre, à partir de 19h. Place de l’Hôtel de Ville,

44000 Nantes.

Direction le Brésil… à Lyon

Si vous vous rêvez au Brésil en plein carnaval de Rio, que vous maîtrisez les pas de Samba et adorez le son des cymbales, laissez-vous porter par le rythme solaire des percussions au quai Rambaud, dans le quartier de Confluence. Au programme : chants, percussions, danse et bonne humeur. C’est la Batucada, un sous-genre de la samba, qui sera mise à l’honneur jusqu’à minuit. Trois groupes se succèderont dans une déambulation joyeuse : Batucada Tribu « btp » – bouge tes pieds, Les Batoukailleurs, puis Batucanova pour une plongée dans la région de Bahia.

Événement gratuit et en accès libre, de 18h à minuit, Quai Rambaud, 69002 Lyon.

Jazz au Parc de Bagatelle, à Marseille

Les fans de Jazz ne seront pas en reste, à Marseille, où le Parc de Bagatelle se met au diapason. De 16h à 18h, une Jam session publique sera organisée sur le parvis de la Mairie par des élèves des classes de jazz du Conservatoire. Puis, à 21h, la chanteuse franco-taïwanaise Estelle Perrault, accompagnée de ses musiciens, investira la grande scène du parc pour une carte blanche, produite par la Compagnie Nine Spirit.

Événement gratuit et en accès libre, à partir de 16h. 125 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille

