Après s’être tondu lui-même tous les mois à 3 mm, Anthony Vincent laisse désormais pousser ses cheveux afro (de type 4b sur l’échelle de Walker) et adore les porter en tresses collées. Lui qui fait beaucoup d’eczéma traque les parfums et huiles essentielles dans les compositions. Voici sa curly hair routine.

Ceci est mon dernier article chez Madmoizelle où j’aurais travaillé de février 2021 à juin 2024. Et comme je suis une drama queen profondément superficielle, je décide de vous partager ma routine cheveux texturés qui en raconte beaucoup sur mon rapport à la beauté, et à mon identité.

T’es-tu toujours bien entendu avec tes cheveux texturés ?

Hormis dans ma toute petite enfance, où j’avais des nattes, j’ai toujours porté les cheveux rasés de près (le sabot de 3 mm a longtemps été mon meilleur ami). Et dès qu’ils atteignaient plus d’1 cm, je m’empressais de les tondre (oui, moi-même, depuis environ l’âge de 10 ans), car j’avais l’impression que ça faisait plus propre. Et surtout ça m’évitait de me faire traiter de « mouton » ou « caniche » à la moindre boucle, et que des connaissances ou des inconnus ne veuillent me passer la main dans les cheveux sans mon consentement (oui, c’est encore fréquent en 2024).

J’ai passé mon dernier coup de tondeuse en décembre 2023, et me laisse donc officiellement pousser les cheveux depuis le début de l’année 2024. Plusieurs raisons m’ont motivé. Parce qu’un camarade de boxe m’a lancé ce défi. Parce que plein de marques de beauté lancent des produits pour cheveux texturés que j’ai trop envie de tester. Et aussi parce que je me dis que la calvitie me guette donc autant m’amuser un peu en attendant.

Cela fait seulement un semestre, et j’ai pourtant déjà l’impression que ça fait une éternité, car passer d’un crâne tondu à 3 mm tous les mois en 10 minutes versus entretenir dix centimètres de longueur au bout de 6 mois, ça change tout. Ça prend plus de temps, d’espace dans ma salle de bain pour les produits, de ménage à faire, d’argent, et surtout d’espace mental. Ça a aussi profondément enrichi le vocabulaire d’insultes d’inconnus (avant-hier, c’était « Jimi Hendrix pédé ») que je me prends au quotidien, et le retour des mains d’inconnus dans mes cheveux sans mon consentement, bien sûr. Si bien que « Don’t touch my hair » de Solange a rejoint mon top écoute musicale en ce milieu d’année 2024, car je l’écoute après chaque micro-agression pour tenter de me calmer (oui, je suis premier degré à ce point).

Les laisser pousser m’a aussi permis de comprendre combien je les ai toujours détestés, inconsciemment. Et maintenant, j’essaye de me réconcilier consciemment avec et d’apprendre à les aimer. Les tondre chaque mois sans me poser de questions, c’était une manière d’effacer le problème de ce qu’ils représentent socialement, d’y penser le moins possible. Depuis qu’ils prennent de plus en plus de place sur ma tête, ils en prennent de plus en plus dans ma vie aussi : de temps, d’argent, d’insultes, d’agressions verbales explicites, mais aussi de remarques faussement innocentes me comparant à un « Jackson Five » et d’autres joyeusetés pour me faire comprendre que ça ne fait ni propre, ni professionnel (le racisme, c’est rarement original). Beaucoup de relents racistes que j’avais moi-même intériorisés et qui m’avaient sans doute motivé à ne jamais laisser trop pousser mes cheveux avant, bien sûr.

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Depuis que je me laisse pousser les cheveux, je me retrouve donc à les confier parfois entre les mains expertes de coiffeuses qui s’accordent à me dire que j’ai une texture 4b sur l’échelle de Walker. Si elles se contredisent sur leur épaisseur, elles pensent souvent qu’ils ont une porosité faible (c’est vrai qu’ils mettent du temps à se gorger d’eau) mais qu’ils semblent en bonne santé. Personnellement, je dirais juste qu’ils sont très crépus sur l’ensemble de ma tête, un peu moins au niveau des tempes.

Quelles sont les étapes de ta routine cheveux texturés au réveil / le matin ?

Ça peut paraître bateau, mais je préfère le rappeler : la bonne santé des cheveux passe aussi par celles physique et mentale. Ça se joue donc aussi au niveau d’une bonne hygiène de vie, beaucoup d’eau, de sommeil, de sport, une alimentation saine et équilibrée. Et comme je veux que mes cheveux poussent vite, je prends la cure de compléments alimentaires Phytophanère. Je vois peu les résultats au quotidien sur mes cheveux crépus difficiles à mesurer, mais je le vois sur mes ongles qui poussent clairement plus vites et forts, donc je pense que ça me fait du bien.

Les tresses collées d’Anthony lors d’une table-ronde en juin 2024. © Veronika Louba.

Ma routine cheveux du matin quand j’ai des tresses

Depuis que mes cheveux sont assez longs (les coiffeuses exigent au moins 5 cm de longueur, ce que j’ai atteint au bout de 4 mois), j’adore qu’on me fasse des tresses collées. Quand je porte ce genre de coiffure protectrice, ma routine au réveil s’avère simplissime : je retire mon durag (sorte de foulard) mis pour protéger mes cheveux des frottements durant la nuit, et c’est tout, la première semaine.

La deuxième semaine des tresses, comme certains cheveux s’en échappent, je coiffe éventuellement mes baby-hair qui dépassent avec un peu du gel au miel de Kalia Nature et une vieille brosse à dent. Si mon crâne tiraille de sécheresse (souvent durant les deuxième et troisième semaines), je peux vaporiser un peu de lait capillaire à l’hibiscus (très pratique, l’embout vaporisateur sur des tresses !) au niveau des démangeaisons, puis passer mes mains par-dessus les tresses, pour aider la pénétration du produit qui va très vite. Comme je me déplace souvent en vélo, j’aime mettre un durag sous mon casque, afin de protéger mes cheveux tressés des frottements et ça aide à ce qu’ils restent bien plaqués malgré le vent.

Le lait capillaire à l’hibiscus et le gel au miel de Kalia Nature, ainsi que le complément alimentaire Phytophanère.

Ma routine cheveux du matin quand j’ai les cheveux lâchés

Quand mes cheveux sont lâchés, sans coiffure protectrice, je dors juste avec un bonnet en satin que je retire le matin. Puis j’hydrate mes cheveux avec un lait capillaire qui m’aide à les remettre en forme. En ce moment, quand je suis pressé, j’aime beaucoup le lait crémeux à la sapote de Kalia Nature car il sent délicieusement l’amande et qu’il est très liquide, donc mes cheveux le boivent plus vite. J’adore aussi le lait hydratant de Beauté Insolente, qui est plus épais, donc que je dois travailler plus longtemps dans mes cheveux pour qu’ils l’absorbent.

Quelles sont les étapes de ta routine cheveux texturés au coucher ?

Tant que ce n’est pas un jour de shampoing, le soir je me contente juste de mettre pour dormir un bonnet en satin si mes cheveux sont lâchés, ou un durag si j’ai des tresses. Le mien vient de chez Fichu Paris : il est en soie véritable, ce qui est beaucoup mieux que le polyester qui a tendance à me donner des boutons sur le front et tient trop chaud.

Un durag en soie Fichu Paris.

Quelle est ta routine shampoing (wash day) quand tu as peu de temps ?

Quand j’ai peu de temps, je repousse juste mon shampoing à un jour où j’aurais justement plus de temps, car je préfère ça que de me presser au risque d’abîmer mes cheveux.

Quelle est ta routine shampoing (wash day) quand tu as beaucoup de temps ?

Je fais mon wash day seulement si j’ai le temps de m’appliquer, c’est-à-dire au moins 2 heures devant moi.

Si c’est un wash day sur des tresses

Si j’ai des tresses, j’utilise une formule liquide : le shampoing hydratant Bulles d’oxygène de Beauté Insolente, et je ne fais qu’un seul shampoing, en frottant le moins possible pour éviter de me décoiffer. Puis j’utilise en guise d’après-shampoing le leave in Mon Précieux de la même marque. Je laisse partiellement sécher à l’air libre une bonne heure, puis je mets un peu de Mousse Coiffante Olive & Coco de ORS sur les tresses avant d’enfiler un durag afin de replaquer les cheveux qui dépasseraient. Ce wash day sur tresse intervient au bout de 10 jours, voire 15 si ça ne me gratte pas trop, car je les défais généralement au bout de 3 semaines.

Si c’est un wash day dont je vais profiter pour défaire mes tresses

La veille d’un wash day où je vais défaire mes tresses, je mets (beaucoup) d’huile sur mes cheveux avant d’aller me coucher, en mode bain d’huiles. J’adore la Carribean Trip de Beauté Insolente qui mélange juste de l’huile d’avocat et de giraumon. La consistance bien épaisse évite que ça ne coule partout, et ça me permet le lendemain de pouvoir défaire mes tresses rendues glissantes plus facilement.

Une fois les tresses défaites, je fais un premier shampoing pour clarifier tout ça : le Shampoing à la Bay Saint-Thomas de Kalia Nature. Puis un deuxième : le shampoing solide à l’hibiscus de la même marque, car il m’oblige à insister au niveau des racines. Puis je fais un masque : le Cocooning Velouté de Beauté Insolente, dont la texture épaisse me donne envie d’en mettre moins que les formules plus liquides avec lesquelles j’ai toujours envie d’en mettre quatre tonnes. Après une bonne heure de pose, je profite du glissant de l’application du masque sur cheveux humides pour me démêler les cheveux d’abord au doigt puis avec une brosse souple (la Magik brush des Secrets de Loly).

Puis je rince mes cheveux démêlés, les essore grossièrement dans une serviette en micro-fibre, avant d’appliquer un peu de Leave In de Beauté Insolente. Je laisse ensuite sécher à l’air libre, et c’est fini.

Si c’est un wash day sur mes cheveux lâchés depuis longtemps

En règle générale, j’essaye d’espacer les shamopoings le plus possible, j’en fais donc en moyenne un par semaine maximum, idéalement un tous les 10 jours.

J’utilise alors le shampoing liquide à la Bay Saint-Thomas, puis celui solide à l’hibiscus de Kalia Nature. Puis je fais le masque Coco-Spiruline de Kalia Nature car j’ai l’impression qu’il équivaut à un cours de musculation intensive pour mes cheveux. Je le laisse poser une bonne heure, je démêle grossièrement mes cheveux grâce au glissant du masque tout en les rinçant, j’essore vite-fait avec une serviette micro-fibre, puis j’applique du Leave In avant de laisser sécher à l’air libre.

Quand mon dernier shampoing a moins de 7 jours mais que j’ai quand même envie de me laver les cheveux (car j’aurais pris du vent plein de sable, ou que j’aurais passé trop de temps dans un resto qui sent la friture, ou dans un fumoir qui pue la clope, par exemple), j’utilise alors de l’après-shampoing comme s’il s’agissait d’un shampoing. C’est une technique qu’on surnomme cowash (« conditionner washing »). Elle permet de « démaquiller » le cheveu des impuretés et surtout des résidus de produits coiffants, sans pour autant les nettoyer en profondeur s’ils n’en ont pas besoin, et donc éviter de les dessécher ou les amener à regraisser trop vite. Personnellement, j’aime faire mon cowash avec la Crème d’Hibiscus 3 en 1 de Kalia Nature. La marque présente ce produit comme un soin après-shampoing, masque ou produit coiffant. Comme il a une texture fluide avec un bon glissant, je n’ai pas besoin d’en mettre beaucoup pour bien le répartir, et il démêle super bien donc je le trouve très pratique en cowash, que je laisse poser au moins 5 minutes car il regorge de bienfaits, et je le rince à 90 % pour qu’il me serve aussi de crème coiffante / leave in.

Les cheveux d’Anthony en afro, s’il ne fait pas de définition de boucle avec du lait capillaire et du gel.

As-tu une coiffure pour les jours de flemme, les grandes occasions, ou pour faire du sport ?

Comme je me laisse pousser les cheveux depuis peu de temps, je n’ai pas encore assez de longueur pour tenter toutes les coiffures protectrices (vanilles, twist out, bantu knots), qui me font de l’œil mais je compte bien profiter de leur versatilité.

Pour le sport (je fais du roller, de la boxe, du yoga, de la pole dance, et de la course à pied), si je transpire énormément alors que j’ai des tresses, je peux me contenter de me rincer les cheveux à l’eau puis un peu de lait capillaire.

Si je n’ai pas de tresse et que j’ai beaucoup transpirés avec les cheveux lâchés, je peux faire un cowash avec la crème d’hibiscus de Kalia Nature, que je rince à 90 % histoire que ça me serve aussi de crème coiffante / leave in.

Pour les grandes occasions, j’adore avoir des tresses collées bien nettes, et j’ai hâte de tenter des motifs avec. C’est aussi une super coiffure pour les flemmards comme moi car ça ne demande quasi aucun entretien, juste beaucoup de force de volonté pour résister à l’envie de se gratter. Même chose pour mes cheveux lâchés : ils me prennent juste un peu de temps et d’argent, mais aucune technique compliquée pour l’instant. En revanche, je redoute déjà la potentielle étape de longueur où je devrais moi-même me faire des coiffures protectrices chaque soir ou presque, donc je veux anticiper et apprendre au plus vite quelques techniques.

La gamme complète à l’hibiscus de Kalia Nature.

Quel est le produit qui a révolutionné ta routine ?

Comme je suis assez sensible aux odeurs, j’ai tendance à détester les marques qui rajoutent plein de parfums dans leurs produits, surtout s’ils font peu naturels (si je vois écris « sucré » ou « gourmand », je fuis). Et comme je fais beaucoup d’eczéma, je redoute aussi celles qui utilisent beaucoup d’huiles essentielles car ça peut me piquer le crâne et me causer des plaques sur les mains. Du coup, de façon générale, j’adore les produits des marques Kalia Nature et Beauté Insolente qui n’ont pas ou peu d’odeurs, et celles-ci ne font jamais concurrence aux fragrances que je porte (sur mes vêtements « Falcon Leather » de Matière Première ou Violette Volynka d’Hermès, si vous voulez tout savoir).

Et le produit qui a révolutionné ma routine, c’est le lait capillaire à l’hibiscus de Kalia Nature car il est ultré léger, sent subtilement les fleurs fraîches, et hydrate sans alourdir ni laisser de fini gras. Il ne contient pas d’huile essentielle, donc même en le massant tous les jours dans mes cheveux, il n’excite pas l’eczéma que j’ai sur les mains. À ce sujet, il convient même aux personnes enceintes, allaitantes, et aux enfants. D’ailleurs, son embout vaporisateur s’avère ultra pratique sur les tresses, et évite qu’on ait la main lourde. Et quand bien même on en mettrait quatre tonnes (j’ai la fâcheuse tendance à vouloir mettre toujours trop de produit en me disant qu’on ne peut pas pécher par excès de soin, ce qui est faux, à ce qu’il paraît, et pas seulement selon ma banquière), les cheveux ne paraîtraient même pas poisseux ou gras sous l’excédent de produit puisqu’il est ultra-léger. Donc, je le trouve vraiment débutant-friendly, eczéma-friendly, tresses-friendly. Dès que j’ai besoin d’un rafraîchissement, une démangeaison, ou quoi, c’est vers lui que je me tourne. Il ne manquerait plus qu’il paye mon loyer.

Finalement, me laisser pousser les cheveux m’apprend énormément sur moi, mon rapport à la patience, au soin, et même à la confiance, car j’apprends aussi à confier ma tête à des inconnues pour qu’elles me coiffent. Au passage, je comprends enfin pourquoi tant de gens adorent aller au salon de coiffure plutôt qu’en cabinet psy. Ça me semblait quasi impensable l’an dernier, alors que j’attends désormais avec impatience le moment où je pourrais me refaire des tresses toutes les 6 semaines environ (je les garde 2-3 semaines, puis laisse reposer mon crâne et mes cheveux 2-3 semaines). Me laisser pousser les cheveux m’a aussi beaucoup rapproché de ma famille car je pense mon temps à demander des conseils, astuces et recommandations produits autour de moi, dorénavant. Bref, mes cheveux me permettent de (re)tisser des liens que je ne soupçonnais pas. Donc j’espère bien finir par les aimer, tant ils m’aident à remonter aux racines des questions d’amour-propre.