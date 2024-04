Tous les matins, j’essaie de redonner vie à mes boucles.

Ce n’est qu’en dernière année de lycée qu’Eva a appris à s’occuper de ses cheveux bouclés de type 3a sur l’échelle de Walker. Depuis, elle ne jure plus que par Les Secrets de Loly, Activilong, Kevin Murphy ou encore Olaplex pour son shampoing, conditionner, leave-in et autres gelées définissantes pour des boucles rebondies, nourries et hydratées.

Eva, 25 ans, cheffe de projet publicitaire chez Madmoizelle a de beaux bouclés type 3a sur l’échelle de Walker qu’elle a mis du temps à savoir entretenir et mettre en valeur. Parce qu’il n’est pas toujours évident de prendre soin de ses cheveux texturés, de trouver les bons gestes, outils et produits, elle nous raconte sa routine capillaire pleine de bons conseils.

Madmoizelle. T’es-tu toujours bien entendu avec tes cheveux texturés ? Si non, quel a été ton parcours d’acceptation de leur vraie nature ?

Eva. Mes cheveux ont pendant très longtemps été le calvaire de ma vie. Le pire de mes complexes. Pendant des années, je n’ai pas su les dompter, en prendre soin. Mes boucles n’avaient donc aucune forme, et je rêvais des cheveux de mes copines. Pendant toute mon enfance / adolescence, les cheveux texturés n’intéressaient pas les marques, il n’y avait aucune communication dessus. Je me contentais d’utiliser le shampooing DOP cheveux frisés, qui a seulement détruit mes cheveux avec sa tonne de silicone.

Arrivée en terminale, j’ai eu la chance, d’aller à New-York, plus précisément à Harlem, où j’ai pu discuter avec des coiffeuses afro-américaines. Elles m’ont alors donné tout un tas de conseils, de noms de youtubeuses tout droit venus des États-Unis qui, elles, s’efforcent à communiquer autour des bons gestes pour nous autres, les « curly hair ». De là, j’ai pu m’offrir ma toute première routine de la marque Shea Moisture qui m’a ainsi appris à aimer mes cheveux, les apprivoiser, et donc en prendre soin. C’est depuis ça que mon histoire d’amour capillaire a commencé.

Comment décrirais-tu la nature de tes cheveux ?

Mes cheveux sont bouclés ! Sur l’échelle de Walker, mes cheveux se situent entre 3A et 3B. En effet, la texture de mes cheveux n’est pas tout à fait la même texture entre le dessus et le dessous où mes boucles sont un peu plus détendues !

C’est quoi ta routine cheveux au réveil / le matin ?

Tous les matins, j’essaie de redonner vie à mes boucles.

Tout d’abord, j’humidifie mes cheveux (sans les mouiller complètement) grâce à un brumisateur / vaporisateur d’eau (payé 2 euros chez Action, avec un joli dessin Pat’Patrouille).

J’applique ensuite généreusement section par section une gelée définissante pour les boucles, pour leur redonner forme et éviter les frisottis (j’utilise soit la Gelée Boost Curl des Secrets de Loly ou alors la Gelée définissante de la marque Activilong).

Dès que la gelée est appliquée de manière uniforme, mèche par mèche, je définis moi-même mes boucles grâce à la méthode du finger coils (c’est long, très long).

@ovegancurls Replying to @alybalymalypaly do this with a curl cream then scrunch in gel #curlyhair ♬ I Think I’m in Love – AWS Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Le TikTok ci-dessus illustre en quoi consiste la technique des finger coils.

Si je n’ai pas beaucoup de temps, je fais les finger coils seulement sur les cheveux du dessus (ce qui arrive souvent, car je suis en retard depuis le jour où j’ai mis un pied sur terre).

Mes cheveux absorbent rapidement l’eau et la gelée donc pas besoin d’utiliser de chaleur pour sécher.

J+5 après le shampoing + en faisant ma routine, pas mal de frisottis mais des boucles toujours bien définies.

C’est quoi ton éventuelle routine cheveux au coucher ?

Pour éviter de trop abîmer mes boucles au moment de dormir, j’ai longtemps utilisé un bonnet en satin. Mais j’ai rapidement arrêté cette méthode, car le bonnet glissait beaucoup dans la nuit. D’ailleurs, quand je ne suis pas seule dans mon lit, je trouve ça vraiment ANTI GLAMOUR.

Depuis, je me suis offert un gros chouchou en satin. Je fais donc un petit palmier / ananas au-dessus de la tête sans trop serrer le chouchou et j’ai depuis investi dans des taies d’oreillers en satin et en soie.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as peu de temps ?

Quand j’ai peu de temps, ma routine shampoing ne change pas au niveau des produits, mais plutôt sur la manière de les appliquer. Je commence tout d’abord par appliquer mon shampoing Perfect Match des Secrets de Loly. Je rince puis j’applique le conditionner de la même gamme et je ne laisse pas poser : je me munis d’une brosse et je démêle les nœuds tout en rinçant.

J’ai pour habitude de changer de temps à autre de shampoing et de conditionner. J’ai testé beaucoup de marques différentes et j’ai eu un véritable coup de cœur pour les produits Olaplex et les produits de chez Kevin Murphy, dernièrement.

Je sors, j’utilise une serviette microfibre ou alors un t-shirt en coton, j’enroule mes cheveux dedans, afin d’enlever le surplus d’eau.

J’applique ensuite un leave-in, le Kurl Nectar des Secrets Loly rapidement sur tous mes cheveux en partant des racines jusqu’aux pointes. Puis j’applique la Gelée Boost Curl des Secrets de Loly ou la Gelée définissante d’Activilong.

Je scrunch un peu mes cheveux pour définir rapidement mes boucles sans faire de finger coils et les laisse sécher à l’air libre.

C’est quoi ta routine shampoing quand tu as beaucoup de temps, si elle est différente de la précédente ?

Quand j’ai du temps devant moi, (ce qui est généralement le cas, parce que mon wash day est le dimanche), j’utilise sensiblement la même routine. Cependant, je laisse poser mon conditionner au moins 5 minutes avant de commencer à démêler, avec mes doigts, puis je rince.

Ensuite, je sors de la douche, j’enroule mes cheveux dans un t-shirt en coton et je les laisse dedans 2 à 3 minutes histoire de pas me retrouver avec les cheveux trop trempés.

J’applique consciencieusement mèche par mèche mon leave in, puis ma gelée.

Je srcunch mes cheveux, j’ajoute ensuite le Smooth Again de Kevin Murphy ou la brume capillaire de La Belle Boucle pour éviter les frisottis.

Quand tous ces produits sont bien répartis uniformément, je commence ensuite mon finger coils mèche par mèche, en dessous, puis au-dessus. Quand le finger coils est terminé tout dépend de l’heure qu’il est, si je vais me coucher juste après, je sèche mes cheveux avec mon sèche-cheveux et le diffuseur, sinon je laisse sécher à l’air libre.

Mes boucles quand j’ai pris du temps après un shampoing.

C’est quoi ta coiffure pour les jours où tes cheveux sont peu coopératifs ?

J’ai 3 types de coiffures pour des cheveux pas coopératifs, en peu de temps c’est :

Un chignon bas, cheveux plaqués, très hôtesse de l’air

Le chignon bas d’Eva.

Un chignon, sur le haut du crâne, avec seulement de mèche devant qui dépasse (inspi Lena Mahfouf).

Le chignon sur le haut du crâne d’Eva.

Une demi-queue de cheval sur le haut du crâne et on définit les boucles de derrière.

La demi-queue de cheval d’Eva.

C’est quoi ta coiffure pour faire du sport ?

Faisant du sport seulement en année bissextile, je n’ai pas vraiment THE coiffure pour en faire. Les rares fois où j’enfile un legging et des baskets, je fais un chignon sur le haut de ma tête, et je les lave en rentrant.

À lire aussi : 5 coiffures de sport pour éviter d’avoir les cheveux dans les yeux

C’est quoi ta coiffure pour les grandes occasions ?

Je n’ai pas vraiment de coiffure particulière pour les grands évènements. Il peut m’arriver de les lisser, pour me donner un tout autre style, ou alors faire appel aux coiffeuses de Château Rouge [NDLR : quartier afro avec beaucoup de salons coiffure pour cheveux texturés à Paris] pour me faire deux tresses collées.

Et l’idéal serait de prendre rendez-vous chez ma coiffeuse préférée (Anissa, du salon Hair Studio by Anissa) pour qu’elle me fasse un vrai coiffage de qualité avec plein de volume.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est quoi LE produit qui a révolutionné ta routine ?

Le Boost Curl des Secrets de Loly. J’ai découvert la vraie nature de mes cheveux, et comment ils pouvaient être définis au mieux.

À lire aussi : C’est pas trop tôt : le premier diplôme de coiffure spécialisé dans les cheveux texturés voit le jour en France

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.