5 outils de coiffure intelligents qui vous feront gagner un temps précieux tous les matins 

Tous les matins c’est la même rengaine : vous avez envie de vous coiffer mais le temps vous manque cruellement (et vous n’allez clairement pas vous lever aux aurores pour ça). Heureusement, il existe aujourd’hui des appareils intelligents, qui sont capables de réduire drastiquement votre temps de coiffage. En voilà cinq vraiment innovants.

Que vous ayez les cheveux fins ou épais, longs ou plutôt courts, se coiffer reste un moment long et fastidieux (même si le résultat en vaut souvent la chandelle). Pour vous faire gagner de précieuses minutes, on a trouvé pour vous cinq pépites grâce auxquelles vous allez pouvoir obtenir un résultat magnifique en un rien de temps (et on exagère à peine).

Le Duet Style de GHD

Se sécher les cheveux tout en les lissant, a priori, ce n’est pas une très bonne idée. Mais GHD a réussi a créer l’appareil qui arrive à réaliser ce tour de force, sans créer des dommages thermiques pour autant. Ce dernier s’appelle Duet Style et il peut être utilisé aussi bien sur cheveux courts que sur cheveux longs. Sa technologie complexe, est dotée de 4 plaques intelligentes chauffant à basse température associées à la puissance d’un flux d’air de précision. Un must-have si, comme moi, vous perdez un temps fou à d’abord sécher vos cheveux, puis à les lisser…

Le Rose blush curl de Babyliss

Cet appareil signé Babyliss est plutôt ingénieux. Il capte le cheveu, enroule la mèche, la chauffe et la relâche, le tout, sans vraiment avoir besoin de vous ! Votre seule mission ? Sectionner l’intégralité de votre chevelure en petites parties que vous allez présenter au système de l’appareil afin que celui-ci l’enroule correctement. Une fois qu’il a fait son travail, une tonalité retentit et c’est le moment de relâcher l’appareil et de passer à la mèche suivante. Simple comme bonjour !

Le Airwrap de Dyson

On ne présente plus l’iconique Dyson Airwrap. Il faut dire que cet appareil a révolutionné les routines capillaires de femmes du monde entier. Composé de 6 embouts différents, il permet à lui seul de sécher les cheveux, de les lisser, de créer des boucles et de travailler la forme de vos mèches. Le tout, sans dommage thermique grâce à un contrôle intelligent de la chaleur et à un système de flux d’air contrôlé appelé Coanda.

Les bigoudis chauffants de Mermade

Pendant que vous vous maquillez ou que vous procédez religieusement à chaque étape de votre routine skincare, vous pouvez enrouler votre frange rideau dans l’un de ces bigoudis chauffants. Ces derniers se rechargent grâce à un port USB et vous permettent d’obtenir une frange parfaitement mise en plis en quelques minutes et de façon totalement autonome. Vous pouvez dire bye bye à votre brosse ronde et votre sèche-cheveux, vous n’en n’aurez plus besoin (du moins pour cette tâche).

Le Hair Gun II de Osée

Le problème avec les fers à boucler classiques, c’est que leur ergonomie nous brûle souvent les doigts. Avec cet appareil pensé par Osée, vous n’aurez pas ce problème. Pensé comme un pistolet, il permet d’enrouler tranquillement vos cheveux tout en tenant l’embout en plastique. Vous obtiendrez ainsi des boucles plus maîtrisées, sans risque de brûlure. En deux temps trois mouvements, vos ondulations sont faites !

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.