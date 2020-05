Comment coiffer des cheveux fins et courts ?

C'est marrant j'ai lu un article dans un magazine l'autre jour qui titrait : "Halte aux complexes sur les cheveux". Bon j'étais pas fan des conseils donnés mais je trouvais sympa que différents types de cheveux soient valorisés (crépus, bouclés, ondulés...) Et puis arrive le tour des cheveux fins :"Alors si vous avez les cheveux fins il faut les couper assez courts pour donner une illusion de masse et utiliser une mousse coiffante et blablabla".Et je me suis dit mais pourquoi on devrait complexer d'avoir les cheveux fins en fait ?? C'est une nature de cheveux ! Pourquoi on ne pourrait pas les avoir longs ??? Comme s'il fallait toujours les cacher, pas les mettre en valeur. Personnellement je trouve ça super joli et délicat les cheveux finsça fait doux. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens confondent finesse et cheveux abîmés... Alors que oui ils sont potentiellement plus fragiles que les autres mais ça n'est pas synonyme de mauvaise santé (d'autant que souvent les conseils types pour cheveux fins comme les coupes très dégradées, les laques et les produits blindés de silicones ont tendance à abimer les cheveux...)