Comment les AirTags sont détournés à des fins de cyberstalking

Chaque semaine, Madmoizelle décrypte un mot ou une expression qui a fait l’actualité. Aujourd’hui, zoom sur les AirTags.

Lundi 12 juin 2023, plusieurs témoignages ont émergé sur Twitter d’utilisatrices ayant découvert un Airtag placé dans leurs affaires à leur insu. Une pratique illégale et dangereuse qui avait déjà été dénoncée dans une vidéo Tik Tok devenue virale en 2021, peu de temps après la sortie du gadget. La jeune femme y affirmait avoir été trackée à travers les États-Unis, sans jamais parvenir à mettre la main sur l’objet et sans pouvoir le désactiver. Mais, de quoi parle-t-on exactement, et comment réagir si l’on découvre un Airtag dans son sac ? Éclairage.

faites MEGA attention avec les airtags, on m’en a mis un dessus dans le 16e y a qql jours, et là c ma pote qui vient d’en retrouver un sur elle en rentrant de la SALLE DE SPORT, ils recommencent en balle avec ça faites super attention les chiens sont de sortie pic.twitter.com/abmpKcnuxH — Wen 🍎 (@_wenartica) June 12, 2023

Qu’est-ce qu’un Airtag ?

Commercialisé à partir de 2021, ce petit objet signé Apple est initialement conçu pour permettre aux plus étourdis de retrouver, grâce à la géolocalisation, leurs clés, porte-feuille, valise ou tout autre objet susceptible d’être égaré (ou dérobé !). À travers un système de Bluetooth, l’Airtag peut être tracké depuis l’application « Localiser » téléchargée sur l’Iphone du propriétaire.

Peut-on savoir si un Airtag a été placé à son insu ?

Les témoignantes rapportent avoir reçu une notification sur leur Iphone, les informant qu’un appareil étranger suivait leurs mouvements depuis un moment. Néanmoins, cette fonctionnalité d’alerte a ses limites. Déjà, elle n’est disponible que pour les smartphones et tablettes équipés d’iOS ou IPadOS 14.5 et ses versions ultérieures. Ensuite, si vous utilisez un téléphone Android, la seule option qui s’offre à vous est de télécharger l’application Détection des traqueurs, qui ne fonctionne pas en continu mais uniquement lorsque l’on lance manuellement une recherche, comme le détaille le site d’Apple :

Si vous pensez qu’une personne utilise un AirTag ou un autre accessoire de suivi d’objet pour déterminer votre emplacement, vous pouvez lancer une détection pour tenter de le localiser. Si l’app détecte un AirTag ou un accessoire de suivi d’objet compatible proche de vous pendant au moins 10 minutes, vous pouvez lui faire émettre un son pour vous aider à le retrouver.

Autre option qui peut vous mettre la puce à l’oreille : un « AirTag, un boîtier de charge d’AirPods Pro (2e génération) ou un accessoire du réseau Localiser qui est séparé pendant un certain temps de son propriétaire émet un son lorsqu’il est déplacé ». Selon Slate, le délai pour que s’enclenche automatiquement ce signal sonore est de plus de 8h loin de l’Iphone de son propriétaire.

Que faire si l’on trouve un Airtag dans ses affaires ?

Matthieu Audibert, officier de gendarmerie et doctorant en droit privé et sciences criminelles, a expliqué mardi sur Twitter la marche à suivre, ajoutant qu’il est possible de remonter jusqu’au propriétaire, à condition d’avoir le numéro de série de l’AirTag et de le garder connecté. Comme le rapporte FranceInfo, « si l’appareil a été déconnecté, le dépôt d’une plainte permettra cependant la recherche auprès d’Apple de l’identité du propriétaire du compte attaché à l’AirTag retrouvé, à l’aide du fameux numéro de série ».

Si vous en découvrez un placé sur vous, ne le jetez pas, n’enlevez pas la pile.



Si vous êtes chez vous, sortez rapidement et allez déposer plainte.



L’infraction est celle de 226-1 du Code pénal.

Il est possible de remonter jusqu’au propriétaire. pic.twitter.com/jkQCAXjqJj — Matthieu Audibert (@MattAudibert) June 13, 2023

Placer un AirTag à l’insu d’autrui peut constituer une infraction, qualifiée par l’article 226-1 du Code Pénal, rappelle-t-il. Les auteurs sont passibles d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une peine qui grimpe à deux ans et 60 000 euros d’amende s’il s’agit du conjoint ou concubin de la victime.

