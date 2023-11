Post-MeToo, les signalements pour viol conjugal ont doublé, signe que la parole se libère

Entre 2017 et 2022, le nombre de mis en cause est passé de 1377 à 3641. Une hausse qui traduirait une progression dans les signalements plutôt qu’une multiplication de faits depuis la libération de la parole post-MeToo.

Selon des chiffres du ministère de la Justice transmis à l’AFP vendredi 10 octobre, le volume de procédures pour agression sexuelle ou viol sur conjoint a plus que doublé en France depuis 2017.

Une hausse de 164%

Cette augmentation se chiffre à 164% entre 2017 et 2022, passant de 1 377 mis en cause à 3 641. Selon la présidente de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, interrogée par l’AFP, ces statistiques ne traduisent pas tant une multiplication de faits, mais une progression des signalements et un renforcement de la lutte contre les violences sexuelles.

Mécaniquement, les condamnations connaissent, elles aussi, une hausse notable. En ce qui concerne les agressions sexuelles sur conjoint, 298 personnes ont été condamnées en 2022, contre 205 en 2017, soit une hausse de 45%. Quant aux condamnations pour viol conjugal, elles ont de leur côté augmenté de 130% en cinq ans, passant de 54 condamnations en 2017 à 123 en 2022.

Le viol par conjoint est reconnu par la jurisprudence criminelle depuis 1990 et constitue une circonstance aggravante passible de 20 ans de prison, depuis une loi de 2006.

