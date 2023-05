Bruno le Maire écrit-il des romans érotiques pour boucler les fins de mois ?

Invité sur le plateau de Quelle époque !, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a fait pleurer dans les chaumières (ou pas) en évoquant sa famille nombreuse, en proie à l’inflation. Un commentaire qui n’est pas du tout passé.

La flambée des prix plonge chaque jour davantage de citoyens dans la précarité. Selon les derniers chiffres du Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) 16 % des Français ne mangent plus à leur faim à cause de l’inflation. Mais, que ces derniers se rassurent : ils ne sont pas seuls. Bruno Le Maire, aussi, a du mal à nourrir ses 4 enfants, malgré un salaire à 9 940 euros net par mois.

« J’ai quatre enfants à nourrir »

Dans l’émission de Léa Salamé, diffusée samedi 20 mai, il a défendu les stratégies économiques du gouvernement, tablant sur l’empathie de ses concitoyens : « J’essaie d’être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur. Parce que j’ai moi-même une famille nombreuse » a-t-il affirmé, déplorant « payer beaucoup de prix de paquets de pâtes », ce qui lui permet de saisir « parfaitement que les prix sont devenus insupportables pour les Français ».

Une comparaison qui ne passe pas

Faisant totalement fi de ses privilèges, le ministre de l’Économie a donc provoqué un tollé en esquissant une comparaison totalement bancale entre sa situation et celle de milliers de foyers subissant la crise de plein fouet. Un décalage saisissant, que de nombreuses personnalités politiques n’ont pas tardé à souligner :

Bruno Le Maire, 10.000€ nets par mois, souffre du prix de pâtes.



Alors que devrait dire l'immense majorité des Français – dont 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté.



Quelle déconnexion. https://t.co/gudtZ6dsne — Damien Maudet (@damienmaudt) May 21, 2023

Quand on est privilégié par la vie, de surcroît quand on est ministre, on se garde d’expliquer que l’on vit les problèmes du quotidien des français.

En plus d’être un mensonge c’est indécent. https://t.co/dgqgWOExpJ — Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) May 21, 2023

Quelques semaines plus tôt, Bruno le Maire avait déjà défrayé la chronique sur un sujet entièrement différent, celui de ses écrits érotiques : des passages de son dernier ouvrage avaient circulé massivement sur les réseaux, provoquant moqueries et dégoût. Un épisode auquel s’est empressé de faire référence la députée LFI de l’Essonne, Farida Amrani, non sans ironie. Car même pour les ministres, les temps sont durs… 1 livre acheté, 1 paquet de pâtes offert ?

Même les travailleurs qui touchent 9 940 euros par mois n'arrivent plus à nourrir leurs familles et doivent écrire des livres pour arrondir les fins de mois 😔



Si seulement il était possible de taxer les marges des spéculateurs @BrunoLeMaire Aidez le ! https://t.co/dROfeb0lqW — Farida Amrani (@Farida_Amrani_) May 21, 2023

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.