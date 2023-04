Pour la première fois en France, une maire entame sa transition de genre durant son mandat

Estelle Szabo, maire de d’Estevelles dans le Pas-de-Calais, est la première maire à officialiser sa transition en cours de mandat.

C’est une première en France. Estelle Szabo, maire de la commune d’Estevelles dans le Pas-de-Calais a entamé sa transition en plein mandat. Depuis ce vendredi 14 avril, elle peut officier en tant que femme. Une décision qui a été soutenue par les administrés de la ville, mais également par le conseil municipal, qui après un vote, l’a autorisé à effectuer ses engagements publics en tant que femme.

« C’est une continuité dans mon parcours de vie, dans mon parcours politique. Jeudi dans la matinée, je présenterai les choses aux salariés de la commune et je communiquerai auprès de la population, et à partir de vendredi, j’aurai mon apparence telle que je le souhaite et j’exercerai comme la maire d’Estevelles », a réagi l’élue de 63 ans à l’issue du vote.

Un large soutien des habitants

Pourtant, Estelle Szabo a longtemps hésité avant d’entamer sa transition. Un choix qui s’est résidé entre se « suicider ou assumer », comme elle l’a confié à nos confrères de Franceinfo. « Partir aurait été une fuite » a-t-elle dit devant le Conseil municipal. Ainsi, à la question : « Est-ce que vous soutenez le maire actuel d’Estevelles dans son parcours transidentitaire ? », la réponse a été oui à une très large majorité, à 14 voix pour et 4 abstentions, sur 18 votants.

« J’ai trouvé que c’était un beau message que les concitoyens, les élus envoyaient, confie Estelle. Et c’est le message peut-être que je porte aujourd’hui, c’est qu’on peut assumer des fonctions publiques et politiques tout en portant une différence », a-t-elle déclaré à Franceinfo. Elle confie également recevoir de nombreux messages de soutiens de la part des habitants de sa commune.

Désormais, Estelle Szabo souhaite se consacrer pleinement à son travail de maire d’Estevelles, où elle officie depuis 2016. « Je ne veux porter qu’un message (…) c’est qu’on peut être une personne avec une différence, pas forcément toujours acceptée aujourd’hui, et exercer une fonction politique », a-t-elle déclaré à l’Agence France Presse.