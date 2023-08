Italian bob : et si pour cette rentrée vous misiez sur un carré court ? 

Si vous êtes attentif à l’arrivée des nouvelles tendances beauté dans la rue ou sur les réseaux sociaux, l’Italian bob ne vous est alors pas inconnu. Ce carré court est absolument partout en cette fin d’été et on lui prédit également un bel avenir en cette rentrée.

Le carré est probablement la coupe de cheveux la plus demandée du moment. Après le Butterfly bob ou encore le French bob, c’est au tour de l’Italian bob, un carré plus romantique aux inspirations 90’s d’avoir droit à son heure de gloire. Et cette dernière est loin d’être éphémère puisque la tendance à réussi à traverser l’été pour arriver à se faire une place de choix en cette rentrée. Et sa popularité va probablement lui permettre de rester au coeur des tendances saisons après saisons.

Mais un Italian bob, c’est quoi exactement ?

Pour faire simple, c’est un carré court dont les longueurs arrivent à peu près au niveau de la mâchoire. Légèrement effilées au niveau des pointes, les longueurs peuvent être coupées en dégradé sur le dessus pour acquérir plus volume. L’idée ? Que le carré puisse épouser naturellement la forme du visage, sublimer le port de tête et allonger le cou. Le tout, en stylisant la silhouette grâce à un style minimaliste qui n’est pas sans rappeler les coupes des supermodels des années 90.

Avec ses inspirations dolce vita, l’Italian bob fait écho au romantisme italien. Très glamour, il peut se porter raide, ondulé ou bouclé et incarne ainsi la coupe parfaite pour toutes les personnes souhaitant obtenir du volume.

Une coupe qui ne convient pas à tous les types de cheveux

Vous avez les cheveux naturellement épais ou frisés et souhaitez adopter cette coupe de cheveux ? Sachez qu’en optant pour une coupe aussi courte vous allez également gagner en volume, ce qui peut être pour certains, un critère rédhibitoire surtout lorsqu’on possède déjà une chevelure épaisse ou une densité importante.

Evidemment, le volume est esthétique mais si vous n’avez pas envie d’en avoir davantage (ce qui est votre droit), il faudra probablement passer votre tour sur cette coupe et miser plutôt sur un un beau dégradé long qui aura tendance à apporter plus de légèreté à la coiffure.

L’Italian bob en images

Vous souhaitez prendre prochainement rendez-vous chez le coiffeur afin d’adopter l’Italian bob de vos rêves, voici de quoi vous inspirer…

