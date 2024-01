Cette étonnante sneaker Coperni x Puma fusionne basket et ballerine avec un bout carré

À mi-chemin entre la ballerine et la basket de football, cet Objet Pédestre Non Identifié risque d’envahir les pieds des modeuses à compter de sa sortie, le 19 janvier 2024. Une surprenante collab’ entre l’équipementier Puma et la marque pointue Coperni qui continue d’imposer son règne sur les réseaux.

La révolution copernicienne s’attaque aux baskets avec Puma. La marque française Coperni, fondée en 2013 par le duo à la ville et au bureau Sébastien Meyer (directeur créatif) et Arnaud Vaillant (PDG) a connu un bond de notoriété en pulvérisant une robe sur la mannequin star Bella Hadid en 2022, qu’il s’agit maintenant d’entretenir avec des collections et collab’ bien senties. Voilà qu’elle tente de conquérir le bitume à travers une sneaker Coperni x Puma 90SQR qui sortira sur leur site le 19 janvier 2024.

Coperni x Puma signent un Objet Pédestre Non Identifié entre la ballerine et la basket de football

C’est clairement un OPNI (Objet Pédestre Non Identifié) qui risque de déferler sur les fils de réseaux sociaux des modeuses après sa sortie. À mi-chemin entre la ballerine et la basket de football, la chaussure Coperni x Puma 90SQR se caractérise aussi par son bout carré si rare côté sneakers. Elle se décline en trois couleurs : noir, blanc, ou jaune. Et pourrait bien contribuer à faire de Coperni une marque encore plus incontournable que jamais.

