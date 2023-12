Affaire Depardieu : Isabelle Carré apporte son soutien aux victimes de violences sexuelles dans ELLE

L’actrice et comédienne livre une tribune poignante pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui perdurent, et briser la solitude des victimes.

« J’avais 11 ans et un homme m’a arrêtée dans la rue, pour un renseignement, pensais-je. À ma grande surprise, il s’agissait de toucher et commenter ma poitrine naissante : Ça pousse, hein fillette, ça pousse ! Sidérée, je n’ai pas bougé, alors il a continué… ». Très jeune, l’actrice et écrivaine Isabelle Carré a été confrontée à la réalité des violences faites aux femmes. En pleine affaire Depardieu, elle publie une tribune dans ELLE, où elle s’ouvre sur l’agression sexuelle qu’elle a subie enfant, et dénonce le déni sociétal qui subsiste autour des violences sexistes et sexuelles.

« Lorsque j’ai vu pour la première fois que deux référents harcèlement avaient été choisis sur le tournage, j’ai pleuré de soulagement »

S’appuyant sur l’autrice Lola Lafon, Isabelle Carré rappelle qu’une « femme sur dix est ou sera victime de violences sexuelles ». Dans ce contexte, comment expliquer « qu’il faille attendre cinquante ans pour signifier à un acteur que son comportement avec les assistantes, les habilleuses, ses partenaires n’est pas acceptable, même sous prétexte de gauloiseries ? » s’interroge la comédienne.

Dans cette tribune, l’actrice note quelques avancées, lentes mais encourageantes : « Lorsque j’ai vu pour la première fois, sur une feuille de service, que deux référents harcèlement avaient été choisis sur le tournage, lorsque j’ai compris qu’il en serait ainsi désormais, j’ai pleuré de soulagement. S’il arrivait qu’elles choisissent ce métier, mes filles ou d’autres débutantes, les autres, toutes les autres, sauront au moins vers qui se tourner ». Mais, malgré ces progrès, la solitude des victimes demeure, déplore-t-elle.

Comme le rappelle le Huffpost, Isabelle Carré fait partie des « rares personnalités du cinéma français à parler ouvertement des violences sexuelles depuis plusieurs années, dans le milieu ou dans la société ». Sans cacher son pessimisme, elle appelle à l’action dans cette nouvelle tribune : « Le sexisme, on sait très bien comment ça commence, et il est grand temps que ça se termine ! »

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.