5 coiffures cool et tendances à adopter en cette rentrée 2023 

Quelles sont les coiffures que vous allez voir et revoir en cette rentrée 2023 ? Réponse en images…

Maintenant que vous savez quelles sont les tendances make up et manucure sur lesquelles miser cet automne, il est l’heure de découvrir quelles coiffures sont à la mode en ce moment. Et si certaines ne vous étonneront pas, tant elles sont d’ores et déjà hyper populaires dans la rue et sur les réseaux sociaux, d’autres pourraient peut-être vous surprendre.

Les mermaid hair

Dans la pensée collective, les sirènes disposent de belles ondulations souples, qui donnent un très joli mouvement à leur chevelure. Mais saviez vous qu’il était possible de reproduire très facilement cette coiffure iconique ? Pour ce faire, il vous suffit de vous munir d’un fer adapté, de séparer vos cheveux en quelques brins (en fonction de votre masse) et de laisser l’appareil faire son job.

Le sleek bun

Le sleek bun est officiellement la coiffure la plus tendance de tous les temps. Après plusieurs saisons consécutives, ce chignon plaqué vers l’arrière est toujours aussi à la mode. Son succès, est avant tout dû à son côté pratique. Frais, rapide à effectuer et restant en place toute la journée… C’est LA coiffure de la fille pressée par excellence. En plus, elle permet d’espacer les shampoings plus souvent. La recette du succès est simple finalement…

Le brushing volumineux

Le brushing hollywoodien est de retour au coeur des tendances beauté de cette rentrée 2023. Inspiré des années 90, il permet de gagner en volume et glamourise le look. Aérien, il offre un très joli mouvement aux cheveux et une fois qu’on l’a adopté, il est difficile de revenir à une mise en plis plus classique.

Le chignon messy

Vous avez 1 minute chrono pour vous coiffer ? Ça tombe bien, le messy bun revient. Très prisé dans les années 2010, il avait depuis, disparu du radars. Heureusement, il est de retour et va vous permettre d’être coiffée et prête à partir sans avoir à utiliser laque, gel ou brosse.

Les mini braids

Nouer quelques tresses par-ci par-là pour sublimer vos cheveux lâchés… Voilà une tendance qui ne date certainement pas d’hier mais qui commence à refaire surface ces derniers mois. Pratique pour ne pas avoir les cheveux devant les yeux et diminuer le volume quand on en a beaucoup, cette coiffure est celle des ados des années 90. De quoi raviver quelques souvenirs si vous avez grandi à cette période.