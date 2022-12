Le sleek bun est la coiffure la plus tendance de l’année. Mais est-elle vraiment sans danger pour la santé de vos cheveux ?

Le sleek bun est une coiffure qui consiste à se tirer les cheveux en arrière afin de réaliser un chignon très plaqué. Cette façon de se coiffer à quatre épingles, est issue d’une autre tendance à part entière qui s’appelle le « sleek look », soit une allure lisse.

Avec plus de 200 millions de vues à son actif, le hashtag #sleekhair est d’ailleurs l’un des plus consultés du moment sur TikTok. Mais malgré cette popularité grandissante, on ne peut pas s’empêcher de se demander si cette coiffure plaquée n’engendre pas, à long terme, une perte de cheveux… Et malheureusement, la réponse est oui. On vous explique.

L’alopécie de traction : une problématique à prendre au sérieux

Si le sleek bun est une coiffure pleine d’élégance, elle n’en reste pas moins néfaste pour la santé des cheveux et, plus largement, du cuir chevelu. Raison pour laquelle il vaut mieux l’adopter avec parcimonie ! Pourquoi ? Car lorsqu’on effectue une tension régulière au niveau des racines, les cheveux risquent de se fragiliser, et à terme, de tomber. Un phénomène qui s’appelle l’alopécie de traction.

Evidemment, ce constat n’arrive pas du jour au lendemain (il est d’ailleurs souvent réversible), et vous pouvez remarquer des signes avant-coureurs d’alopécie comme lorsque votre cuir chevelu est irrité, qu’il y a un amincissement des cheveux sur la zone où est placé l’élastique ou encore quand une douleur au niveau des racines commence à se faire sentir.

Mais à quoi l’alopécie de traction est-elle due exactement ? Le Dr Bodnar, chirurgien plasticien spécialisé dans les greffes capillaires, l’explique simplement via son site internet :

« La tension constante dans la zone affectée provoque l’inflammation des follicules. Au fil du temps, les dommages aux follicules les amènent à s’atrophier, et si vous ne mettez pas un terme définitif à la cause du problème, ils cesseront de produire des cheveux ».

Pas très rassurant…

Comment éviter ce phénomène ?

Il n’y a malheureusement pas de solution miracle pour éviter la problématique de l’alopécie de traction. Si vous souhaitez adopter le sleek look, vous pouvez, mais pour préserver vos cheveux il faudra alors éviter de maintenir votre masse capillaire trop serrée et tirée sur une longue période.

Misez plutôt sur une version plus lâche du sleek bun et éviter les élastiques classiques, qui ont tendance à casser le cheveu. Optez alors pour des pièces à spirale ou en soie, spécialement conçues pour préserver la fibre capillaire, même quand vous maintenez vos cheveux attachés toute la journée.

Crédits de l’image de une : @kristina.manners.