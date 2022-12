Maquillage, cheveux, skincare, nail art : quelles sont les tendances qui vont ponctuer 2023 ? 

La fin de l’année arrive à grands pas. Pour avoir une longueur d’avance sur les tendances qui vont ponctuer 2023, voici tout ce que vous devez savoir.

Make up, skincare, nail art, cheveux… La beauté est un vaste sujet. Ses tendances se font et se défont aussi vite que l’éclair, ce qui peut nous donner rapidement l’impression de perdre le fil. Pour pouvoir suivre et même avoir un train d’avance sur les do et les don’t beauté de l’année prochaine, voici, en images, de quoi sera faite 2023.

Les bijoux d’ongles

Maintenant que le nail art est devenu monnaie courante, il est grand temps de le faire passer au niveau au-dessus. Comment ? En ajoutant quelques bijoux à nos ongles. Petits si on est plutôt du style minimaliste ou extravagants si on aime que ça claque… Pas de préférence du côté des tendances. Mais pour vous donner une petite idée : au défilé printemps-été 2023 de Kim Shui, des chaînes de strass accrochés aux ongles des mannequins n’avaient de cesse que de virevolter pendant le show…

Les sourcils décolorés

Chaque année, les sourcils se décolorent timidement sans que ce geste ne deviennent une grande tendance beauté pour autant. En 2023, ce triste constat s’apprête à changer. Et quelle que soit votre carnation ou votre densité de poils, méfiez vous : vous pourriez succomber à l’appel des bleached brows.

Le liner croisé

Chez Dior, les traits d’eyeliner deviennent plus originaux que jamais en se croisant au niveau des coins internes de yeux, formant une sorte de queue de poisson. Une mise en beauté élégante et hyper facile à reproduire chez soi. Profitons-en, ça n’arrive pas tous les jours.

La laminated Skin

Intensifier l’éclat naturel de la peau : voilà l’idée qui se cache derrière la tendance de la laminated Skin. Eh oui, avoir l’épiderme luisant est à la mode… Qui l’eut cru ? Pour l’adopter, une bonne routine skincare basée sur l’hydratation est de rigueur. Mais ce n’est pas tout ! Il faut également mélanger un peu de fond de teint léger et modulable à une brume fixatrice booster d’éclat et là, la magie opère.

La paillette dans tous ses états

En 2023, la paillette sera PARTOUT. Sur et sous les paupières, sous forme de liner, de point dans le coin interne des yeux ou encore sur les sourcils… Vous allez briller comme jamais, même après le nouvel an.

Les cheveux en bataille

Parce que se coiffer correctement prend du temps, Bottega Veneta a voulu nous faire gagner de précieuses minutes en prônant le look I woke up like this. En gros : plus besoin de passer des heures le sèche-cheveux à la main, le naturel revient en force. Et ça fait du bien.

Les stiletto

Alors que les stiletto avaient disparus des radars depuis un moment, voilà qu’ils réapparaissent, plus longs et pointus qu’avant. Ça vous avait marqué ? Pas sûr. Mais une chose est certaine : cette forme de limage impose le respect. Car si vous savez taper sur votre clavier, ramasser des pièces ou encore vous laver les cheveux avec ça, plus rien ne vous arrête.

La touche de couleur au creux des yeux

Pour rehausser un make up minimaliste ou encore pour apporter une petite touche de couleur à son look, le fard à paupière au creux des yeux est une grosse tendance de 2023. Jaune, bleu, vert, orange, rouge… Vous êtes libre de choisir la nuance qui vous va le mieux. Seule prérogative : que ça se voit !

La micro micro frange

Plus de frange rideau, de mèche arrivant jusqu’au menton ou de coiffure hyper effilée. La tendance est à la frange courte, très très courte.

Les ombres à paupières froides

Les ombres à paupières ambrées et dorées peuvent se rhabiller. En 2023, ce sont les couleurs froides qui vont régner, inspiration Y2K oblige.

À lire aussi : Pourquoi et comment utiliser l’huile de ricin sur les cheveux ?

Crédits de l’image de une : @sohannas