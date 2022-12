Utilisé seul ou intégré à des recettes de cosmétiques maison, l’aloe vera regorge de bénéfices pour la santé et la beauté des cheveux. On vous explique comment l’intégrer à votre routine de soin capillaire.

Naturel et multiusage, l’aloe vera est souvent plébiscité dans les recettes de produits de soin maison pour la peau du visage et du corps, mais aussi pour les cheveux et le cuir chevelu. Il est si populaire qu’en 2021, il était n°1 des recherches Google sur les ingrédients cosmétiques ! Un beau parcours pour cette plante qui est cultivée depuis l’Antiquité pour ses nombreuses vertus santé et beauté.

Quels sont les bienfaits de l’aloe vera pour les cheveux ?

En plus d’avoir de nombreuses vertus pour la peau (il est hydratant, apaisant, réparateur, tenseur et anti-inflammatoire), l’aloe vera n’est pas sans intérêt pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Bien au contraire !

Tonya Lane, formulatrice cosmétique, explique au magazine Byrdie :

Naturellement, l’aloe vera a la capacité de retenir l’humidité, en particulier dans les climats plus secs où l’eau est rare. Cette propriété impressionnante fait de lui le candidat idéal pour obtenir et retenir l’humidité de nos cheveux.

Le gel de la plante contient aussi des acides aminés, des minéraux, de la vitamine E et de la vitamine C qui, ensemble, aident à protéger les longueurs contre les radicaux libres, et donc à prévenir les coups de mou et la casse.

Et il n’y a pas que les pointes qui peuvent en profiter : grâce à sa fraîcheur et à son pouvoir apaisant, il fait aussi beaucoup de bien aux cuirs chevelus sensibles, qui démangent et/ou qui présentent des pellicules

Sur quel type de cheveux utiliser l’aloe vera ?

Grâce à ses nombreuses qualités, l’aloe vera peut convenir à tous les types de cheveux, mais ses bienfaits seront particulièrement appréciés par les longueurs en manque d’hydratation, les cuirs chevelus qui souffrent d’excès de sébum et les cheveux texturés.

L’aloe vera pour les cheveux secs

Le suc d’aloe vera contient de nombreux constituants bénéfiques pour les cheveux, dont des polysaccharides, des sucres qui permettent de réduire la perte insensible en eau et de garder un bon niveau d’hydratation. Une aubaine pour les cheveux secs !

L’aloe vera pour les cheveux gras et les pellicules

Grâce à ses propriétés antibactériennes, antiseptique et nettoyantes, l’aloe vera permet de purifier le cuir chevelu et de réguler la production de sébum responsable des fameuses racines grasses, tout en apaisant et en hydratant la peau.

L’aloe vera pour les cheveux bouclés, frisés et crépus

Naturellement secs, les cheveux texturés peuvent grandement profiter des propriétés hydratantes de l’aloe vera. Appliqué pur sur les longueurs, le gel a aussi des vertus coiffantes intéressantes pour dessiner les boucles et leur donner du tonus.

Emilie Jolibois, responsable R&D ingrédients chez Aroma-Zone, explique à Madmoizelle :

« En plus d’hydrater les longueurs, le gel d’aloe vera a un léger aspect coiffant qui aide à dessiner les boucles et à contrôler les frisottis, notamment en cas d’humidité. Évidemment, il n’a pas les propriétés d’un vrai gel fixant, mais il donne un peu de tenue à la coiffure ».

Comment utiliser l’aloe vera pour ses cheveux ?

Le gel d’aloe vera comme soin sans rinçage

Le gel d’aloe vera peut être utilisé sur les longueurs et sur les pointes à la façon d’un soin sans rinçage, pour hydrater et protéger la fibre des agressions extérieures. Il suffit de prélever une noisette de produit et de l’appliquer sur ses cheveux secs ou légèrement humides.

Le gel d’aloe vera comme masque pour les longueurs

Pour offrir un bain d’hydratation à sa chevelure, le gel d’aloe vera fait un très bon masque naturel à laisser poser entre quinze minutes et une heure sur ses longueurs avant le shampoing.

Le gel d’aloe vera comme masque pour le cuir chevelu

Si on souffre de démangeaisons, de pellicules et/ou d’excès de sébum au niveau du cuir chevelu, un masque de gel d’aloe vera peut procurer une sensation de soulagement immédiate, ainsi qu’aider à réguler l’activité des glandes sébacées. Il suffit de l’appliquer sur ses racines, section par section, et de le laisser poser pendant une demi-heure avant de rincer.

L’aloe vera comme ingrédient cosmétique

Si on ne se sent pas l’âme d’un petit chimiste, de nombreux produits cosmétiques (shampoings, masques, exfoliants pour le cuir chevelu etc.) comptent l’aloe vera parmi leurs ingrédients phares.

Sur les listes INCI, on le retrouve sous le nom d’« Aloe Barbadensis Leaf Juice », même si le qualificatif de « jus » peut être trompeur ! Emilie Jolibois détaille :

« Il peut s’agir de poudre de jus natif d’aloe vera lyophilisé ou atomisé en fonction de la qualité de l’actif. La première technique est la seule intéressante car c’est celle qui permet de préserver au maximum les propriétés du gel. Malheureusement pour les consommateurs, la méthode employée n’est jamais précisée sur l’étiquette. »

Dernier conseil : attention aux produits qui promettent un pourcentage élevé d’aloe vera mais qui ne contiennent pas de jus, juste de la feuille broyée (Aloe Barbadensis Leaf Powder), aux vertus peu intéressantes.

