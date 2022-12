Voici comment lutter contre les frisottis quand on a les cheveux texturés

Naturellement secs, les cheveux bouclés, frisés et crépus réagissent mal à l’humidité : ils cassent, moussent et se parent de frisottis dressés comme des antennes. Une experte nous explique comment limiter la cata.

On le sait : les cheveux et l’humidité font rarement bon ménage, et c’est d’autant plus vrai pour les cheveux texturés qui, par leurs caractéristiques propres, gonflent et deviennent mousseux à la moindre averse. Mais comment faire pour limiter les dégâts ?

On a posé toutes nos questions à une professionnelle des chevelures bouclées, frisées et crépues, et voici ses conseils.

Pourquoi les cheveux texturés réagissent-ils à l’humidité ?

Si aucun type de cheveux n’est épargné par les effets de l’humidité, les cheveux bouclés, frisés et crépus, secs par nature, ont une tendance marquée aux frisottis. Mais ce n’est pas tout ! Plus l’air est saturé d’eau, plus ils deviennent ternes, cassants et mousseux, et c’est d’autant plus vrai pour les longueurs stressées et abîmées par les brushings, les défrisages et/ou les décolorations. Mais à quoi est-ce dû ?

Tania Thelise, coiffeuse et experte capillaire pour la marque de soins naturels In Haircare, explique à Madmoizelle :

Tout dépend de la porosité des cheveux, c’est-à-dire de leur capacité à absorber et à maintenir l’humidité présente dans l’air. Les écailles d’un cheveu abîmé et sec sont comme éclatées et elles ne parviennent pas à la garder, on parle alors d’un cheveu poreux.

Pire encore, cette vapeur d’eau atmosphérique peut même attirer l’eau interne du cheveu et la faire s’évaporer, le privant ainsi de son hydratation naturelle. Pour lutter contre les désagréments liés à l’humidité, « le challenge est de limiter sa pénétration, mais aussi de contrôler la perte insensible en eau », précise la professionnelle.

Comment lutter contre les effets de l’humidité sur les cheveux texturés ?

Comme le rappelle Tania Thelise, « les cheveux bouclés, frisés et crépus demandent du soin, en encore plus s’ils sont abîmés ».

Pour espérer réduire leur porosité et sceller l’hydratation, une bonne routine capillaire est essentielle, et ça commence dès la douche, en faisant suivre son shampoing par un masque traitant riche en agents humectants et émollients pour lisser et combler les lésions de la fibre, ainsi que pour retenir l’eau.

De son côté, le soin sans rinçage aura un effet immédiat sur la tonicité des boucles, et les protègera de l’humidité tout en ayant un effet réparateur sur le long terme. « Après avoir appliqué sa crème, on peut mettre quelques gouttes d’huile de soin ou d’huile végétale par-dessus pour empêcher l’eau de s’évaporer », conseille l’experte, en faisant attention à choisir une texture adaptée à son type de cheveux : plus la boucle est large, plus l’huile doit être fine et légère.

Ces produits, en restaurant la fibre capillaire, permettront aux cheveux texturés d’être mieux parés contre l’humidité. Et ça, c’est une mauvaise nouvelle pour les frisottis ! Une fois de temps en temps (mais ça peut être plus régulier), il est aussi possible d’appliquer un mélange d’huiles végétales (coco, sésame, avocat, huile de ricin etc.) ou un beurre (karité, cacao, mangue etc.) sur ses cheveux, à la façon d’un masque, et de laisser poser le produit entre trente minutes et une nuit entière, sous une charlotte, pour réaliser un soin profond.

Comment coiffer les cheveux texturés par temps humide ?

Pour garder le contrôle même pas temps humide, Tania Thelise conseille d’attacher ses cheveux :

L’idée n’est pas forcément de réaliser une coiffure stricte, mais faire un chignon, des nattes ou des tresses permettra de maîtriser le volume ainsi que les petits cheveux.

Elle préconise aussi de ne pas se lancer dans un brushing trop travaillé les jours de pluie ou sous une chaleur tropicale, car le résultat n’a tout simplement aucune chance de tenir.

