Le moment idéal pour appliquer votre shampoing sec n’est pas celui que vous croyez

Vous appliquez votre shampoing sec 5 minutes avant d’aller au bureau et vous trouvez que les résultats ne sont pas très probants ? C’est normal ! On vous explique pourquoi.

Le shampoing sec est une solution hyper pratique pour pouvoir espacer les shampoings quand le temps et l’envie d’en faire un vrai nous manquent. Le problème, c’est qu’on ne sait pas toujours quand et comment l’appliquer correctement. Du coup, les cheveux sont souvent poussiéreux, redeviennent rapidement gras et forment même quelques pellicules histoire de compléter ce joli tableau. Pour éviter ça, c’est simple : tout est une question de timing. Et pas celui que l’on croit.

La façon la plus efficace d’appliquer du shampoing sec

Non, appliquer son shampoing sec juste avant de partir n’est pas très efficace. Et il en est de même lorsque l’on fait des retouches de dernière minute par-ci par-là au fil de la journée ou de la soirée. Le meilleur moment pour appliquer ce produit ? Le soir, juste avant le coucher. Du moins, c’est ce qu’affirme le coiffeur new-yorkais Ryan Trygstad, interviewé par le magazine américain InStyle. Il explique :

« Vaporisez le shampoing sec le soir, avant le coucher, de manière préventive. La nuit, votre shampoing sec aura tout le temps d’absorber l’excès de sébum de vos cheveux. Au réveil, si des traces persistent, un léger coup de brosse suffit. »

Attention, un shampoing sec ne remplace jamais un vrai lavage

Même si ce serait un rêve de ne plus avoir à se laver les cheveux, le shampoing sec ne peut tout bonnement pas remplacer l’utilisation d’un vrai shampoing. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il ne lave pas le cuir chevelu ! Il n’élimine pas les huiles, les cellules mortes de la peau et les résidus de pollution non plus d’ailleurs, d’après le docteur Anabel Kingsley, interrogée par Byrdie.

Elle poursuit :

« N’oubliez pas que votre cuir chevelu est de la peau et a besoin d’un pH similaire pour être en bonne santé, et les cheveux poussent mieux à partir d’un cuir chevelu sain. »

Dommage pour nous !

Crédits de l’image de une : @Temmuz Uzun