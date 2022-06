The Rachel, la coupe cheveux culte de Jennifer Aniston dans la série Friends se modernise et devient « the modern Rachel cut ». Une nouvelle tendance cheveux est née !

Article mis à jour, initialement publié le 9 juin 2021,

À chaque époque sa coupe de cheveux phare. Et s’il y en a bien une qui a largement séduit dans les années 1990-2000, c’est celle de Rachel Green, le personnage joué par Jennifer Aniston dans Friends ! Une coiffure emblématique qui n’est pas arrivée tout de suite sur le devant de la scène, mais qui a plutôt fait ses débuts à partir du 20e épisode sous le nom de « The Rachel ».

Située au niveau des épaules, cette coupe se caractérise par une suite de dégradés en cascade qui se rabattent vers l’intérieur du visage. Le volume est également bien présent sur le dessus de la tête, histoire de contre-balancer avec le côté effilé des longueurs qui tombent un peu plus bas que les épaules.

Cette coupe laisse un souvenir impérissable au coiffeur Chris McMillan, qui s’est exprimé dans le Telegraph :

« J’ai créé “The Rachel” pour la première fois lorsque j’ai rencontré Jennifer, il y a plus de 20 ans. À l’époque, elle avait les cheveux très longs avec une frange. Je lui ai dit qu’elle devrait faire pousser sa frange, obtenir des mèches et juste essayer quelque chose d’un peu différent. Nous avons coupé la longueur et ajouté toutes ces couches pour mélanger le bas à la frange — et le reste appartient à l’histoire. Sa réaction initiale a été formidable, elle a adoré ça à l’époque. C’était une coupe vraiment amusante et différente de ce qui se faisait à ce moment-là. »

@haileybieber

The Rachel devient : The Modern Rachel

Alors que les brushings des années 1990 reviennent, nombreuses sont les beauty addicts à s’essayer à la coupe « The Rachel », en l’adaptant aux standards de 2022. L’idée ? Garder la même inspiration tout en lui donnant un côté plus naturel, moins ondulé et volumineux. Bref, plus maîtrisé mais toujours aussi glamour. Et cette coiffure connaît un tel succès qu’Hailey Bieber (ultra fan de la sitcom) ou encore Selena Gomez l’ont d’ores et déjà adoptée !

Evidemment, TikTok s’est aussi emparé de la coupe également nommée la Rachel 2.0, et l’on peut y retrouver des tas de tutos expliquant comment obtenir ce look avec des outils phares comme la brosse soufflante ou encore les bigoudis chauffants. L’influenceuse aux 74,6 k abonnés, @sarahhdls avait d’ailleurs posté une vidéo il y a quelques temps où elle montre comment elle arrive à obtenir une coiffure à la Rachel en quelques gestes simples… Et le résultat est là ! Voyez plutôt :

Une coiffure contraignante pour Jennifer Aniston

Dans le magazine Allure, Jennifer Aniston a abordé la question de sa coupe de cheveux emblématique et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle en garde un souvenir en demi-teinte.

« Quand on m’a fait cette coupe de cheveux, je me suis dit “Waouh, c’est incroyable”… et puis je me suis retrouvée désemparée face à cette masse sur ma tête parce que je ne savais pas vraiment comment la coiffer. Du coup, je pense que c’était la coupe de cheveux la plus moche que j’aie jamais vue. »

Malheureusement, force est de constater que la version 2.0 de la coupe Rachel n’est pas vraiment plus simple à coiffer. Parce qu’elle est très dégradée, elle a tendance à perdre en amplitude et à avoir un effet légèrement raplapla si le volume des cheveux n’est pas amplifié par une brosse soufflante. En revanche, si ça ne vous gène pas de passer plusieurs minutes par jour à vous coiffer, Go !

Crédits de l’image de une : @salsalhair et @rachel__green___.