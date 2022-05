Voici les meilleures brosses soufflantes pour un brushing parfait

La brosse soufflante permet de réaliser chez soi un brushing au résultat professionnel. On en a testé plusieurs, et voici nos préférées.

Qu’on l’aime souple, très lisse ou XXL, le brushing est une technique de coiffage pas toujours évidente à reproduire chez soi sans le coup de main assuré d’un professionnel. Fille chérie de la brosse ronde et du sèche-cheveux, la brosse soufflante a été inventée afin de reproduire le geste du coiffeur chez soi, dans le confort de sa salle de bains.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, Madmoizelle en a testé plusieurs, et voici celles qu’on vous conseille vraiment.

Le TOP3 des brosses soufflantes testées par Madmoizelle

Numéro 1 : Brosse chauffante lissante de Revlon, le meilleur rapport qualité-prix

Note de Madmoizelle : 16,5/20

Idéal pour tester une brosse soufflante pour la première fois

Modèle souvent en promotion, ce qui rend son prix très intéressant

Prend de la place (la brosse et le manche sont soudés)

En savoir plus sur la Brosse chauffante lissante de Revlon

Numéro 2 : Brosse coiffante de Hot Tools Pro Signature, pour un max de volume en racines

Note de Madmoizelle : 15,5/20

Brosse ovale XXL qui permet d’obtenir beaucoup de volume en racines

Facile à ranger

Prise anglaise

En savoir plus sur la Brosse coiffante de Hot Tools Pro Signature

Numéro 3 : Brosse sèche-cheveux Airbrush Duo de T3, la plus complète pour un brushing sur-mesure

Note de Madmoizelle : 15/20

Possibilité de choisir entre cinq chaleurs et trois vitesses

Deux embouts interchangeables pour un coiffage lisse ou avec du volume

Prix élevé

En savoir plus sur la Brosse sèche-cheveux Airbrush Duo de T3

Brosse chauffante et lissante de Revlon

Retrouvez la Brosse chauffante et lissante de Revlon, en promotion pour 39,99€ (au lieu de 62,99€)

La note de Madmoizelle : 16,5/20

Star incontestée de TikTok — le hashtag #revlonhairdryerbrush comptabilise plus de 277 millions de vues sur le réseau social chinois — , la brosse soufflante de Revlon a été conçue pour sécher les cheveux, les lisser et leur donner du volume en un tour de main. Elle utilise la technologie ionique pour renforcer l’effet anti-statique et éviter les frisottis.

La brosse de forme ovale permet de décoller les racines et de recourber les pointes pour une coiffure tout en mouvement. Elle est composée de picots chauffants en céramique pour répartir la chaleur (trois modes possibles) de façon homogène, ainsi que de poils en nylon et en sanglier pour agripper tous les cheveux et leur donner la forme souhaitée sans effort.

Bon à savoir : la brosse est scellée au manche, ce qui ne permet pas de réduire la taille de l’objet en désolidarisant les deux parties. En bref, elle prend de la place.

Brosse coiffante de Hot Tools Pro Signature

Retrouvez la Brosse coiffante de Hot Tools Pro Signature, 58,99€

La note de Madmoizelle : 15,5/20

La brosse coiffante de Hot Tools Pro Signature est composée de deux parties : le manche électrique, qui souffle l’air chaud et offre la possibilité de présécher la chevelure avant la mise en forme, ainsi que la brosse ovale XXL à clipser sur la base, qui permet de terminer de sécher et de lisser les cheveux tout en leur apportant du volume.

Niveau technologie, la brosse est recouverte d’un revêtement en céramique qui garantit une répartition homogène de la chaleur (trois modes possibles) et les picots sont infusés au charbon actif pour mater les frisottis et redonner de la fraîcheur à la chevelure un ou deux jours après le shampoing.

De son côté, le manche envoie des ions négatifs pour diminuer l’électricité statique et apporter de la brillance.

Bon à savoir : le produit présente une prise anglaise et n’est pas livré avec un adaptateur.

Brosse sèche-cheveux interchangeable Airbrush Duo de T3

Retrouvez la Brosse sèche-cheveux Airbrush Duo de T3, 200€

La note de Madmoizelle : 15/20

La première brosse coiffante signée T3 permet de réaliser un grand nombre de coiffures grâce à deux embouts interchangeables avec surface en céramique — une brosse ronde pour créer du volume et une brosse plate pour obtenir un lissage parfait — ainsi qu’à un nombre élevé de combinaisons de vitesses et de chaleurs possibles, à choisir en fonction de son type de cheveux et de leur texture.

Le manche, relativement léger comparé à d’autres produits du genre, génère un flux d’air chargé en ions négatifs pour lisser les frisottis tout en apportant de la brillance. On peut l’utiliser tout nu, c’est-à-dire sans embout, pour sécher ses cheveux à 80% avant de les styliser, comme le recommande la marque.

Un mode « air froid » et un bouton « volume » sont aussi proposés pour fixer la coiffure ou booster le tonus des cheveux fins et plats.

Brosse ronde chauffante de REVAMP

Retrouvez la Brosse ronde chauffante PROGLOSS de REVAMP, 51,39€

La note de Madmoizelle : 14,5/20

Cette brosse chauffante commercialisée par la marque professionnelle REVAMP est présentée comme l’accessoire ultime pour obtenir, depuis sa salle de bains, un brushing façon « retour du salon de coiffure ».

Utilisable sur cheveux humides ou secs, elle propose trois options de chaleur (chaud, intermédiaire et froid) pour donner du volume en racines et créer des boucles plus ou moins lâches. Sa technologie ionique permet d’accélérer le séchage des cheveux, de réduire les frisottis et de faire briller les longueurs.

Et pour ne rien gâcher, le cylindre de la brosse est infusé de kératine, d’huile d’argan et d’huile de coco pour nourrir les cheveux pendant le coiffage.

Brosse soufflante multistyle de Babyliss

Retrouvez la Brosse soufflante multistyle Air Style 1000 de Babyliss, en promotion pour 55,21€ (au lieu de 74,90€)

La note de Madmoizelle : 14/20

Babyliss propose une solution de séchage et de coiffage tout-en-un avec ce kit comprenant un manche et quatre têtes différentes : un embout de séchage pour éliminer l’humidité avant la mise en forme, une brosse ronde en céramique pour apporter du volume, une brosse plate pour lisser et un embout conique pour réaliser des boucles et des ondulations.

La technologie ionique libère des ions pour contrôler les frisottis et renforcer la brillance lors du brushing et quant au contrôle de la chaleur, la brosse propose deux températures différentes (moyen et fort) ainsi qu’un mode « air froid ».

Bon à savoir : Il est plus adapté aux cheveux fins et sans trop de volume qu’aux chevelures bouclées et/ou épaisses. Un gant thermorésistant est fourni avec la brosse afin de pouvoir utiliser l’embout conique sans risquer de se brûler les doigts.

Comment bien choisir sa brosse soufflante

Choisir une brosse soufflante ne se fait pas à la légère. En effet, bien adapté à votre type de cheveux et à l’utilisation que vous comptez en faire, cet outil chauffant de coiffage vous accompagnera de nombreuses années dans toutes vos envies capillaires.

Plusieurs critères sont à prendre en compte : la technologie utilisée, la puissance de l’appareil (plus vos cheveux sont épais, plus la brosse devra en avoir sous le capot — pareil si vous êtes du genre pressé), les options de chaleur, son ergonomie, son poids, le diamètre de la brosse (proportionnel à la longueur des cheveux), le revêtement des embouts (la céramique est souvent gage de qualité) et les accessoires fournis avec le manche. Autant d’éléments qui auront un impact sur votre coiffure, la santé de vos cheveux, mais aussi sur le prix de l’appareil.

