Boucleur, friseur : le modèle fait pour vos cheveux est dans ce guide

Si vous en avez marre de toujours avoir la même allure, pas besoin de faire un saut chez le coiffeur toutes les semaines. Boucles, ondulations et wavy peuvent devenir un jeu d’enfant si on a le bon appareil. Alors pour vous aider à choisir celui qu’il vous faut, nos expertes vous ont sélectionné les meilleurs boucleurs et friseurs du moment. Avec en plus, une séance de questions/réponses à lire obligatoirement pour connaître le sujet sur le bout des cheveux.

Changer de tête, c’est avoir un look en accord avec son humeur du moment. Et ça, on adore. Mais si vous devez à chaque fois aller chez un professionnel pour ça, vous adorez tout de suite moins. Heureusement, pas besoin de dépenser vos économies pour avoir ce que vous voulez. Il suffit d’investir dans des boucleurs et friseurs de qualité, et qui n’abîment pas la chevelure surtout.

BaByliss, Remington, Dyson : on vous parie qu’avec ces noms, on a déjà celui qui va vous convaincre. Dernière chose à faire, suivre bien attentivement nos conseils et vous emparer du boucleur ou friseur de notre guide d’achat qui vous correspond.

Le plus haut de gamme : le BaByliss Curl Secret 2 C1300E

Oubliez le temps où vous deviez enrouler votre mèche de cheveux autour du fer à friser pour la boucler. Avec le BaByliss Curl Secret 2 C1300E, obtenir des ondulations n’est plus un parcours du combattant. Vous avez forcément vu à la télé ou sur les réseaux sociaux cet appareil qui aspire la chevelure comme par magie et la ressort avec un effet wavy ultra désirable. Et bien cette magie, elle s’appelle l’Auto Curl et elle existe sur ce modèle, pas besoin de nous remercier.

Plus concrètement, la mèche va être enroulée et chauffée dans une chambre en céramique, conçue pour ne pas abîmer le cheveu. C’est la très populaire technologie ionique qui entre ensuite en jeu pour vous débarrasser des frisottis indésirables et de l’électricité statique. Résultat, de belles boucles qui ont toutes la même forme. Vous pouvez en plus les styliser comme vous le voulez. Comment vous allez nous dire ? Grâce aux trois temps de pose possibles. A savoir que plus vous laissez la mèche longtemps dans l’appareil, plus la boucle sera définie.

L’engin en question // Source : Babyliss

Trois sens de rotation, gauche, droite et alterné, donnent à vos cheveux le mouvement exact que vous voulez. Parfait pour les maniaques de la perfection, aussi appelées psychopathes par leur entourage. Pour ce qui est de la tête ronde hyper atypique du modèle, elle cache une surprise bien sympathique. Elles ne sont pas une, mais deux. La petite sœur de 25 cm offre des boucles plus petites pendant que l’aînée de 35 cm garantit un wavy qui dure dans le temps.

Il ne reste plus qu’à régler la température parmi trois possibilités en fonction de votre type de cheveux. Petit conseil, optez pour les températures basses si vous avez les cheveux fins, et élevées pour les chevelures épaisses. La prise en main de l’appareil va dans tous les cas nécessiter un peu de temps ce qui est en fait le point négatif de l’appareil. Il offre par contre une expérience plus personnalisée que le Remington Pro Luxe CI9132. Pour celles qui veulent changer d’allure tous les jours de la semaine et qui ont le budget pour, le BaByliss Curl Secret 2 C1300E vous attend.

Le meilleur rapport qualité/prix : le Remington Pro Luxe CI9132

Avis aux adeptes de boucles lâches en mode Serena Van der Woodsen de Gossip Girl, ce boucleur va vous enchanter. Avec son diamètre de 32 mm, le Remington Pro Luxe CI9132 offre de belles ondulations souples. Parfait pour la vie de tous les jours. Le fameux effet s’obtient grâce à la technologie OPTIHeat qui concentre un maximum de chaleur sur les racines et laisse les pointes plus naturelles. Le revêtement Grip Tech sur lequel s’enroulent les mèches est en plus imaginé pour bien dessiner les boucles. Côté température, vous avez le choix parmi 10 niveaux entre 120° C et 210 °C. De quoi vraiment trouver celle faite pour vos cheveux.

Avec une chauffe en 30 s chrono, l’appareil arrive à être encore plus rapide que vous lorsque vous entendez le mot “gratuit” n’importe où que vous soyez. Et si vous avez par malheur oublié d’appuyer sur le bouton “off” de votre fer après utilisation, le modèle s’éteint automatiquement au bout de 60 min d’inactivité. Une mesure de sécurité très bienvenue, mais qui n’empêche pas que vous devez éviter au maximum de faire cette erreur. Ce boucleur propose donc un plus grand nombre de niveaux de température que le fer à boucler conique Remington Pearl Wand. Pour celles qui veulent des boucles lâches adaptées à leur vie quotidienne sans devoir trop dépenser, le Remington Pro Luxe CI9132 est clairement votre prochain achat.

Le plus abordable : le boucleur conique Remington Pearl Wand CI951

Qualité ne rime pas forcément avec coût élevé. Et pour en être convaincu, vous n’avez qu’à découvrir ce boucleur. Le Remington Pearl Wand CI951 se dote d’un revêtement en céramique aux éclats de perles. Eh non, ce n’est pas le nouveau parfum d’une glace, mais bien une technologie qui offre une chaleur uniforme durant toute la session bouclage et qui prolonge la durée de vie de l’appareil. Presque mieux qu’une douceur glacée au final ! Problème en revanche, il n’y a pas de pince permettant de maintenir la mèche. C’est à vous de la garder enroulée autour du modèle. Faites donc attention aux potentielles brûlures. Un gant de protection est d’ailleurs inclus pour éviter les petits bobos. Le fer est donc moins recommandé pour les cheveux courts, parce que plus compliqué à utiliser.

Son diamètre, allant de 25 cm pour la base à 13 cm à la pointe, vous permet par contre d’obtenir de jolies boucles définies et volumineuses pour un look glamour très enviable. Avec ses huit niveaux de chauffe allant de 130 °C à 210° C, il s’adapte en plus à tous les types de cheveux. Et vous n’aurez pas le temps de regarder votre série en attendant qu’il chauffe puisqu’il est prêt à l’emploi en 30 s à peine d’après la marque. Quand vous oubliez de l’éteindre, ce qu’il ne faut surtout pas faire, attention on vous surveille, il s’arrête tout seul au bout de 60 min. Comparé au Remington Pro Luxe, ce friseur possède un revêtement aux éclats de perles qui prolonge sa longévité. Pour celles qui sont attirées par la qualité à tout petit prix, le boucleur conique Remington Pearl Wand CI951 vous tend les bras.

Le plus adapté aux cheveux courts : le Dyson Airwrap Complete

Le problème de la plupart des friseurs, c’est qu’ils sont très souvent adaptés aux cheveux longs… et pas forcément aux courts. Alors pour rendre enfin justice aux carrés et autres pixie cut, Dyson a imaginé un modèle tout particulier. Et c’est le Dyson Airwrap Complete. Avec ses six embouts différents aux designs super chics, vous allez forcément trouver votre bonheur. Sinon, c’est qu’il vous faut un coiffeur à domicile et un très gros budget.

Pour des boucles ultra définies et au volume maximisé, rien de tel que le rouleau 30 mm. Optez pour celui de 40 mm si vous préférez un rendu plus naturel avec de belles ondulations. Des coiffures qui prennent vie grâce à l’effet Coanda. Pour faire simple, le flux d’air continu va former un tourbillon qui ramène à lui les cheveux et les enroule directement sur l’appareil. Bon à savoir, le rouleau peut tourner dans n’importe quel sens. A vous les coiffures super personnalisées ! Vous avez en plus le choix entre trois niveaux de flux d’air et de température. Il ne reste plus qu’à trouver celui qui vous convient. Un vrai brushing depuis son chez-soi, c’est aussi possible grâce à l’embout brosse ronde.

Le boucleur se transforme même en lisseur pour enlever les frisottis et rendre vos cheveux plus raides avec les brosses de lissage dure et douce. Attention en revanche, le rendu n’est pas aussi parfait qu’avec un lisseur classique. Et comme ce Dyson Airwrap Complete a visiblement décidé de se transformer à l’envie en mode The Mask, il devient aussi votre sèche-cheveux attitré à l’aide de l’embout de séchage lissant Coanda. Mais ne vous inquiétez pas, avec lui vous serez une vraie Cameron Diaz, pas Jim Carrey.

Dyson Airwrap // Source : Dyson

Terminez avec le bouton d’air froid pour fixer la coiffure que vous avez choisie et le tour est joué. Le contrôle de la chaleur intelligent intégré mesure en plus la température toutes les 40 s. Résultat, des cheveux préservés d’une chaleur qui peut leur être fatale à la longue. Ce boucleur est, comme vous le voyez, plus complet que le BaByliss Curl Secret 2. Pour celles qui veulent un appareil 3-en-1 et qui ont un budget maxi, le Dyson Airwrap Complete est tout recommandé.

Toutes les questions que vous vous posez sur les boucleurs et friseurs

Quel est le meilleur appareil pour faire un wavy ?

Déjà, bon à savoir, l’effet wavy, ce sont de belles ondulations naturelles. Il ne s’agit pas des boucles hyper glamour à la Marilyn Monroe. Pour bien le réaliser, vous avez le choix entre pas moins de trois modèles de notre sélection. Eh oui, on fait bien notre travail. Les très gros budgets pourront adopter le Dyson Airwrap Complete qui peut réaliser des dizaines de coiffures. Moins cher, le BaByliss Curl Secret 2 a un embout de 35 cm idéal pour les ondulations. Encore plus abordable, le Remington Pro Luxe a une tête de 32 cm qui offre un wavy moins naturel que le BaByliss, mais quand même très réussi.

Quel est le meilleur lisseur boucleur ?

Lisseur et boucleur, ce sont à priori deux appareils opposés. Mais vous avez de la chance, nous vous avons déniché un modèle multifonctions, le Dyson Airwrap Complete. Sécher, lisser, boucler, il fait tout et de plusieurs manières différentes en plus. Si vous avez bien lu notre guide, vous connaissez déjà toutes ses capacités. Et si ce n’est pas le cas, vous savez comment vous rattraper !

Quel est le prix d’un boucleur ?

Une question qui n’a pas de réponse vraiment précise. Les premiers prix démarrent à une vingtaine ou trentaine d’euros. Le milieu de gamme se situe aux alentours de 50-70 €. Et les modèles les plus chers, donc les plus qualitatifs, peuvent aller de 100 € à 500 € si vous avez des moyens plutôt sympathiques.

Comment utiliser un boucleur automatique ?

Si vous avez “automatique” dans la phrase, il y a peu de chances que ce soit compliqué. Vous n’avez concrètement qu’à dégager une petite mèche de cheveux, la placer dans l’appareil et c’est tout. C’est ensuite au fer de travailler. Il l’aspire, l’enroule et la chauffe pour créer les boucles tant attendues. Difficile de faire plus simple pour vous !

Quel boucleur acheter ?

Vous avez beau avoir tous nos meilleurs conseils, c’est à vous de faire votre choix selon vos besoins et votre budget. Si vous voulez un boucleur ultra performant qui permet d’avoir plein de coiffures différentes, le BaByliss Curl Secret 2 est votre prochain achat. Mais il faut par contre y mettre le prix. Avec moins de possibilités de changer de tête, mais une efficacité toujours bien présente, le Remington Pro Luxe est l’alternative moins chère parfaite. Et les petits budgets ne seront pas déçus de ce Remington Pearl Wand CI951 et ses belles boucles définies. Pour finir, combinez trois appareils en un avec le Dyson Airwrap Complete. Onduler, boucler, lisser, brusher, sécher, il fait tout à condition que vous fassiez chauffer la carte bleue.