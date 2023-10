Ionique, céramique, tourmaline : quel est le meilleur sèche-cheveux à acheter en 2023 ?

Choisir un sèche-cheveux en 2023, c’est avoir accès à un large catalogue de produits. Quitte parfois à en avoir la tête qui tourne. Alors pour vous aider à ne faire aucune concession sur la qualité, nous avons réalisé un top 4 sans compromis. Un guide écrit par nos expertes et suivi d’une FAQ pour répondre à toutes vos questions !

Après la douche, c’est l’incontournable de la routine beauté. Pour celles qui font le choix de ne pas laisser sécher leurs cheveux à l’air libre, le sèche-cheveux est LE passage obligé. Moment de détente, il peut parfois virer au cauchemar si vous ne possédez pas l’appareil adapté. Pour vous assurer de ne pas abîmer votre sublime chevelure tout en faisant disparaître les frisottis, la fonction ionique est l’idéale. Couplée aux technologies céramique ou tourmaline, elle rendra vos cheveux plus brillants que jamais.

Parmi les marques vers lesquelles se tourner, Dyson, Remington et Philips figurent sans conteste en tête de liste. Preuve en est, elles sont régulièrement adoubées par les coiffeurs professionnels, un gage de qualité certain ! Passage en revue des meilleurs sèche-cheveux, pour tous les budgets et tous les besoins.

Le plus haut de gamme : le Dyson Supersonic HD07

C’est clairement la Rolls des sèche-cheveux, même les coiffeurs vous le diront ! Si vous pouvez vous permettre de miser sur de la haute qualité, le Dyson Supersonic HD07 est ce qu’il vous faut. Ses cinq embouts de séchage différents répondront à toutes vos envies. Lisser, ajouter du volume et du mouvement, préserver les cheveux fins et les cuirs chevelus sensibles, réaliser un brushing parfait ou encore démêler les boucles : cet appareil de qualité professionnelle peut tout faire. Gros point positif, il s’adapte à l’ensemble des types de cheveux, des fins aux crépus en passant par les bouclés. Et ce notamment grâce à ces quatre niveaux de chaleur et ses trois réglages de vitesse offrant un flux d’air optimisé.

Sa technologie ionique céramique garantit en plus un séchage respectueux du cheveu, rapide et au fini parfait. Vraiment ergonomique, le Dyson Supersonic HD07 offre ainsi une expérience plus personnalisée que le Philips Hair Dryer 5000 BHD510, notamment grâce à son large choix d’embouts. Pour celles qui veulent adopter des coiffures différentes simplement grâce à un sèche-cheveux, cet appareil est sans aucun doute le plus approprié.

Le meilleur rapport qualité/prix : le Philips Hair Dryer 5000 BHD510/00

Se procurer un sèche-cheveux ultra efficace sans devoir vider son porte-monnaie, c’est possible grâce au Philips Hair Dryer 5000 BHD510/00. Son moteur AC de 2 300 watts est parfait pour les cheveux épais. Il est en plus possible de modifier la température de trois façons différentes et de faire son choix parmi trois réglages de vitesse. Objectif ? Respecter au maximum la texture de vos cheveux. Mais ce n’est pas tout.

La vraie innovation de ce sèche-cheveux ionique céramique, c’est bien sa technologie ThermoShield. Ce dispositif mesure en permanence la température de l’appareil. Il peut ainsi l’ajuster en temps réel et préserver vos cheveux. Par exemple, si vous approchez ce modèle de votre chevelure, la température va baisser en temps réel, ingénieux ! Le Philips Hair Dryer 5000 BHD510/00 offre ainsi une meilleure protection des cheveux que le Remington 1400 On The Go D2400. Pour celles qui veulent investir dans de la qualité à prix raisonnable, ce sèche-cheveux est l’alternative idéale.

Le plus pratique en voyage : le Remington 1400 D2400 On The Go

Lorsque l’on part en vacances, l’un des plus gros casse-tête est sans conteste la valise. On y cherche le moindre recoin pour emporter un maximum d’affaires. Et l’on doit bien souvent dire adieu à son sèche-cheveux, bien trop lourd et encombrant. Mais ça, c’était avant de découvrir le Remington 1400 On The Go D2400. La poignée pliable de ce sèche-cheveux de voyage offre un gain de place fou. Avec ses 392 g, vous êtes en plus assurée de ne pas dépasser le poids maximal lors d’un vol ! Et attention, praticité ne veut pas dire manque d’efficacité.

Avec ses deux niveaux de température et de vitesse, vous pourrez trouver la combinaison qui correspond le mieux à votre nature de cheveux. Son flux d’air de 1400 watts vous offrira en plus un séchage rapide et adapté aux cheveux fins. Un câble d’alimentation de 1,8 mètre, ni trop long, ni trop court, permet de le brancher facilement. L’appareil en céramique ne dispose en revanche d’aucun anneau de suspension pour l’accrocher dans sa salle de bain de vacances. Très abordable, il est bien plus léger et compact que le Philips Hair Dryer 5000 BHD510. Le Remington 1400 On The Go D2400 sera donc sans conteste votre meilleur allié de voyage.

Le moins cher : le Remington Pro-Air 2200 Hair Dryer D5210

Si votre budget est serré, pas de panique, vous ne devez pas pour autant dire adieu au séchage de cheveux. La solution toute trouvée pour vous est le Remington Pro-Air 2200 Hair Dryer D5210. Il se dote du système ionique céramique et tourmaline plébiscité par les salons de coiffure professionnels. Et avec sa puissance de 2200 watts, le séchage sera pour le moins performant.

Ses deux réglages de vitesse et trois niveaux de température différents permettent d’adapter la chaleur à votre type de cheveux. Pour un brushing impeccable, il suffit ainsi d’utiliser le bouton air frais qui fixera votre coiffure. Précision non-négligeable, la grille arrière peut se retirer afin de nettoyer l’appareil et d’ainsi maximiser sa durée de vie. Pratique ! Attention tout de même, ce sèche-cheveux est un peu bruyant. Alors évitez de l’utiliser quand votre moitié dort ! Pour celles qui peuvent se passer des fonctionnalités plus avancées, le Remington Pro-Air 2200 Hair Dryer D5210 est à se procurer d’urgence.

Les questions que vous vous posez sur les sèche-cheveux

Quel est le meilleur sèche-cheveux du marché ?

Le sèche-cheveux le plus reconnu sur le marché est le Dyson Supersonic. S’il est souvent comparé au GHD Helios, il s’accompagne d’un plus grand nombre d’embouts ce qui permet de réaliser plus de coiffures. Avec son contrôle de la chaleur vraiment poussé, il protège mieux la chevelure, notamment de l’électricité statique. Un point primordial. Et son design ergonomique sera en plus du plus bel effet dans votre salle de bain ! À noter que le temps de séchage du Dyson Supersonic est en revanche plus long et offre un rendu moins lisse que le GHD Hélios. Son prix est aussi plus élevé.

Comment choisir un sèche-cheveux ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte dans le choix d’un sèche-cheveux :

la puissance

les niveaux de température

les niveaux de bruit

le poids/l’ergonomie

la technologie, ionique notamment

le flux d’air

les accessoires, notamment les embouts

le prix, plus ou moins élevé

Quel sèche-cheveux choisir ?

Tout dépend de vos besoins et de votre type de cheveux ! Et, on ne va pas se mentir, si vous avez lu notre guide ou non. Si vous souhaitez un appareil de qualité professionnelle permettant de réaliser de nombreuses coiffures et de respecter au maximum votre fibre capillaire, le Dyson Supersonic est la solution toute trouvée. Mais si vous souhaitez investir une somme moins importante dans votre sèche-cheveux, l’alternative que constitue le Philips Hair Dryer 5000 est aussi idéale. Avec son accent mis sur la protection de la chevelure, vous pourrez sécher vos cheveux sans inquiétude.

Pour les vacances, rien de tel en revanche que le Remington On The Go, ultra pratique et léger. Et si vous cherchez un produit abordable qui remplit sa fonction première, sécher, en utilisant tout de même la technologie ionique tourmaline, foncez vers le Remington Pro-Air 2200 Hair Dryer .

Existe-t-il un sèche-cheveux professionnel léger ?

Avec leur technologie ultra poussée et leurs multiples fonctionnalités, les sèche-cheveux de qualité professionnelle sont souvent lourds et encombrants. Mais l’exception qui confirme la règle est sans conteste le Dyson Supersonic. Avec ses 658 grammes, aucun risque de vous faire une entorse du poignet en vous séchant les cheveux ! À noter que le poids moyen d’un sèche-cheveux de qualité professionnelle classique se situe plutôt aux alentours d’1 kg ou 2 kg.

Quelle chaleur selon mon type de cheveux ?

Pour les cheveux fins, attention à la chaleur ! Il faut privilégier des appareils avec une puissance moins importante afin d’éviter au maximum de les abîmer. Au contraire, en ce qui concerne les cheveux épais, une puissance élevée permettra de les sécher plus rapidement. Il est donc recommandé pour les cheveux fins d’opter pour des sèche-cheveux de moins de 2000 watts. Au contraire, misez sur plus de 2000 watts pour les chevelures fournies.

Quel est le meilleur sèche-cheveux pour cheveux fins ?

Les sèche-cheveux les plus adaptés pour les cheveux fins sont ceux dont la puissance est inférieure à 2000 watts. Ce sont en effet eux qui respecteront le plus cette texture de cheveux. Parmi les trois modèles proposés, c’est donc le Remington On The Go avec ses 1400 watts qui est à privilégier ou le Dyson Supersonic et son moteur AC de 1600 watts.

Quel est le meilleur sèche-cheveux qui n’abîme pas les cheveux ?

Chacun des modèles proposés ici présente une technologie ionique, céramique et/ou tourmaline, réputées pour leur protection de la fibre capillaire. Vous avez donc l’embarras du choix ! Évidemment, plus l’appareil a un prix élevé, plus il sera performant. Mais que vous vous procuriez l’un ou l’autre des sèche-cheveux de cette sélection, vous n’aurez pas d’inquiétude à vous faire de ce côté-là.

Qu’est-ce que c’est au juste la technologie ionique ?

C’est vrai que quand on entend ce mot, on a l’impression de revenir aux cours de chimie du collège ! Mais pas de panique, le concept est en réalité vraiment simple. Première chose, les cheveux sont constitués d’ions positifs. La technologie ionique va, elle, diffuser des ions positifs, pour apporter du volume, et négatifs pour lisser et rendre la chevelure brillante. Innovation par rapport aux sèche-cheveux traditionnels, les ions négatifs vont briser les particules d’eau qui vont pénétrer dans la fibre capillaire pour l’hydrater. Et si l’eau n’est plus présente en surface, le séchage sera terminé en un temps record. Fini alors les frisottis, l’électricité statique et les cheveux abîmés !

À quoi sert la technologie céramique ?

La céramique va retenir la chaleur et la diffuser de façon homogène sur les cheveux. Elle maintient également une chaleur constante pour éviter à vos cheveux la surchauffe et les préserver.

Quels sont les bienfaits de la tourmaline ?

Avis aux fans de lithothérapie, cette technologie est faite pour vous ! Certains sèche-cheveux, comme le Remington Pro-Air 2200 Hair Dryer, s’imaginent à partir de cette pierre semi-précieuse aux multiples atouts. Elle va en effet émettre de la chaleur infrarouge et des ions négatifs qui vont évaporer l’eau et neutraliser l’effet de l’électricité statique, une action similaire à celle de la technologie ionique. À la clé un séchage rapide, non-agressif et des cheveux plus doux que jamais.

Quelle est la différence entre un moteur AC et un moteur DC ?

Un moteur AC s’imagine pour les sèche-cheveux de qualité professionnelle. Il fonctionne en courant alternatif ce qui lui permet d’avoir une puissance continue à forte intensité. Le flux d’air est plus performant que jamais ! Et avec ses 2 000 heures de durée de vie, vous êtes assurée d’investir sur du long terme. Attention en revanche, ce système rend le sèche-cheveux plutôt lourd.

De son côté, c’est un courant continu qui traverse le moteur DC. La pression d’air du sèche-cheveux est ainsi moins importante que pour un moteur AC, tout comme sa longévité d’approximativement 1 200 heures. Bien plus compact et léger que celui-ci en revanche, il offre un confort sans pareil en termes de prise en main. Les appareils équipés d’un moteur DC restent donc une option de choix pour une utilisation quotidienne depuis chez soi.

