Vous utilisez une serviette pour sécher vos cheveux ? C’est peut-être une erreur

Comme les trois quarts des gens, vous utilisez une serviette classique pour sécher vos cheveux. Et comme les trois quarts des gens, vous aurez peut-être envie de changer de technique après avoir lu cet article.

En matière d’hygiène et de beauté, il y a un peu d’inné, mais il y a surtout beaucoup d’acquis. Tout le monde ne sort pas de sa rose ou de son chou en sachant appliquer de l’après-shampoing ! Ce n’est pas non plus évident pour Monsieur et Madame Lambda qu’il vaut mieux rincer son eau micellaire… (promis, on vous en reparle bientôt)

Tous les gestes du quotidien sont concernés, même les plus basiques, comme se sécher les cheveux avec une serviette. En effet, si vouloir éliminer le maximum d’eau de ses longueurs avant de les mettre en forme ou de les laisser sécher à l’air libre est une bonne idée, utiliser une banale serviette pour le faire est moins recommandé ! Allez, on vous explique tout.

La serviette de bain, un « no-no » pour sécher ses cheveux

Dans une interview accordée au magazine InStyle, le coiffeur des stars Mark Townsend explique :

« Les serviettes de bain classiques sont composées de petites boucles de coton. Si elles sont si absorbantes, c’est parce qu’elles attrapent les cheveux entre elles et que le coton aspire toute l’humidité. Ça a l’air super comme ça, mais en réalité, ça déchire la cuticule des cheveux : on se retrouve avec une chevelure emmêlée et pleine de nœuds. »

Alors qu’est-ce qu’on fait ? Faut-il arrêter de se sécher la tête pour ne plus abîmer ses longueurs ? Pas vraiment, car malgré les apparences, l’eau et les cheveux ne font pas spécialement bon ménage.

Britta Cox, fondatrice de la marque Aquis, au magazine Byrdie, nous éclaire :

« Les cheveux sont constitués de kératine maintenue par des liaisons hydrogène. Ces liaisons ont une affinité pour l’eau, et si l’intérieur des cheveux reste trop humide pendant trop longtemps, cela modifie leur structure chimique. Les cheveux deviennent alors mous et s’étirent, parfois jusqu’à 30%. Au mieux, ça donne des frisottis, au pire, ça casse. »

Pour retirer toute l’humidité de ses cheveux sans les abîmer, il faudrait donc faire vite, et sans frotter. Mais avec quoi ?

La serviette en microfibre, la solution pour sécher ses cheveux sans faire de dégâts

Afin de continuer à afficher des cheveux en pleine santé pendant longtemps, troquez votre drap de bain habituel contre une serviette en microfibre.

Fabriquée à partir de fibres synthétiques plus fines que de la soie (la plupart du temps un mélange de polyester et de nylon), cette matière permet de sécher les cheveux sans causer de friction ni abîmer les cuticules. L’eau qui ruisselle des longueurs ainsi que l’humidité sont directement absorbées par les centaines de brins microscopiques qui composent la serviette. Pas mal, non ?

Afin de pouvoir profiter de tous les bienfaits de la serviette en microfibre pour les cheveux, Brita donne quelques conseils d’utilisation :

« Après une douche, plutôt que de frotter vos cheveux, essorez doucement l’eau avec une serviette en microfibre. Enveloppez ensuite les cheveux et laissez la serviette absorber l’eau supplémentaire pendant dix à quinze minutes selon le type de cheveux. Les cheveux fins demanderont moins de temps tandis que les cheveux épais ou bouclés en nécessiteront plus. »

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il en existe pour tous les goûts ! Serviette en microfibre classique pour cheveux longs ou cheveux courts, turban, bonnet, look sobre ou imprimé léopard… Ce ne sont pas les modèles qui manquent.

Une fois le produit utilisé, il suffit de le pendre et de le laisser sécher à l’air libre, comme on le ferait pour une serviette classique. Et ça passe à la machine ! En cycle délicat, avec les culottes en dentelle et les blouses en soie. Oui, c’est chic la microfibre.

