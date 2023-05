L’Académie de médecine l’atteste : il faut utiliser une crème solaire avant sa pose de semi-permanent 

Si vous êtes une habituée de la pose de semi-permanent, vous savez alors que ce rituel nécessite l’utilisation d’une lampe UV afin de créer une polymérisation du produit appliqué sur vos ongles. Mais voilà ces petite lampes à lumière bleue ou blanche émettent des UV de type UVA qui peuvent déclencher, au long terme, le développement de cancers cutanés en pénétrant au coeur du derme. Un phénomène qui tend à inquiéter l’Académie de Médecine, qui a appelé les aficionados de cette technique à la prudence. Elle explique dans un communiqué :

« L’application du vernis semi-permanent nécessite l’usage d’une lampe combinant UV (au moins 48 watts) et diode électroluminescente (LED) pour sécher et fixer chacune des quatre couches de vernis appliquées. Or, ces lampes émettent des rayons UV de type A (UVA), qui pénètrent profondément dans la peau et sont connus pour favoriser le vieillissement mais surtout le développement de cancers de la peau »