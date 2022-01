Pourquoi vous devriez mettre de la crème solaire avant une pose de vernis semi-permanent

L’Académie américaine de dermatologie conseille d’appliquer une crème solaire sur ses mains avant la pose d’un vernis semi-permanent. Mais pour quoi faire ?

Si la nécessité d’appliquer un SPF avant de lézarder au soleil fait doucement son chemin dans l’esprit de la population (selon un sondage réalisé en 2021 par OpinionWay pour la FEBEA, 6 français sur 10 se badigeonnent de crème solaire lorsqu’ils se trouvent exposés plusieurs heures), certaines recommandations des dermatologues et des professionnels de l’esthétique passent totalement inaperçues.

C’est notamment le cas des précautions à prendre pour sa peau lorsqu’on réalise (chez soi comme en institut) une pose de vernis semi-permanent.

Mais pourquoi faudrait-il appliquer de la crème solaire sur ses mains avant une manucure gel ? Le fait que la lampe utilisée pour « cuire » les différentes couches de vernis ressemble comme deux gouttes d’eau à une cabine à UV est un premier élément de réponse.

La manucure gel, une technique risquée pour les ongles et pour la peau

Selon l’Académie américaine de dermatologie, la manucure gel « peut fragiliser les ongles et causer des fissures ». Plus embêtant encore, « une utilisation régulière [de cette technique] peut augmenter le risque de cancer de la peau et causer un vieillissement prématuré ».

Mais à qui la faute ? La lampe UV ou LED utilisée pour sécher et durcir le vernis semi-permanent (on parle de « polymérisation ») est sérieusement montrée du doigt.

Le docteur Loren G. Franco, dermatologue dans le New Jersey, aux États-Unis, explique au magazine Byrdie :

« Les lits de bronzage et les manucures en gel contiennent des niveaux élevés de rayonnement UVA, qui jouent un rôle important dans le développement du cancer de la peau. Heureusement, contrairement aux lits de bronzage ordinaires, ces lampes émettent moins de rayonnement UVA, ce qui diminue le risque. Mais ça ne m’empêche pas de conseiller à mes patients de jouer la prudence et de protéger leur peau, ne serait-ce que pour prévenir les rides et les taches. »

Comment protéger sa peau pendant une pose de semi-permanent

Afin de pouvoir profiter d’une manucure impeccable sans prendre de risque pour sa santé, l’Académie américaine de dermatologie donne quelques conseils :

« Avant de réaliser une manucure gel, appliquez une crème solaire à large spectre, résistante à l’eau, et avec un facteur de protection égal ou supérieur à 30 sur vos mains pour prévenir le cancer de la peau et le vieillissement cutané. Une autre option consiste à enfiler des gants foncés bien opaques mais avec un trou au niveau des ongles pour pouvoir appliquer le vernis sans irradier la peau. »

En revanche, si ces astuces sont intéressantes pour lutter contre les radiations, elles ne font pas tout : comme le stipule le Docteur Franco, « elles ne protègent pas contre le développement d’un cancer de la peau sous l’ongle, qui se développe généralement à la suite d’un traumatisme aux doigts ou aux orteils, et non à cause des UV ». Comme toujours, la modération doit donc être de mise.

Et sinon, le vernis à ongles classique, c’est bien aussi !

