Voici ce que vous devriez éviter de toucher dans une chambre d’hôtel si vous fuyez les germes

Vous aimez faire comme chez vous lorsque vous logez à l’hôtel ? Pourtant, si vous avez une tendance à la germophobie, il y a un équipement en particulier que vous feriez mieux de regarder de loin…

Lorsque vous prenez possession d’une chambre d’hôtel, que ce soit pour une nuit comme pour un séjour un peu plus long, vous aimez peut-être faire « comme à la maison » : vous rangez vos affaires dans la penderie, installez votre trousse de toilette dans la salle de bains, enfilez un peignoir brodé après une bonne douche, et vous vous faites couler un petit café, gracieusement offert par l’établissement. Pourtant, si vous avez une aversion pour les microbes, vous devriez plutôt privilégier le bar de l’hôtel (ou un bistro de quartier) pour boire votre expresso. On vous explique.

© Ketut Subiyanto sur Pexels

La cafetière de la chambre d’hôtel, un nid à microbes et à moisissures

Selon Tara Richardson, ancienne femme de chambre, la cafetière qu’on trouve parfois à disposition dans les chambres d’hôtel est un vrai nid à bactéries. Elle explique au magazine WELL+GOOD :

Les cafetières ne sont généralement nettoyées que superficiellement (une pulvérisation et un essuyage rapides), car la plupart des hôtels se soucient davantage de l’apparence et de la rapidité que de la propreté réelle. [Elles] sont rarement nettoyées en profondeur, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de bactéries et parfois même de moisissures qui se développent à l’intérieur à cause de l’eau stagnante.

À moins de se balader avec une éponge et du liquide vaisselle dans sa valise, il est donc préférable de laisser la cafetière tranquille et d’en profiter pour aller prendre un café ailleurs, et ce d’autant plus si on fuit les germes et les microbes.

En plus de cet élément d’électroménager, la professionnelle alerte aussi sur la propreté des verres et des tasses proposées, « qui sont la plupart du temps uniquement rincés et essuyés dans le lavabo de la salle de bains ».

Évidemment, chaque hôtel donne ses propres instructions concernant le ménage et tous ne sont pas concernés par les remarques de Tara Richardson, mais c’est toujours bon de le savoir pour pouvoir profiter pleinement de son séjour. Et ce d’autant plus si on aime le café gratuit !