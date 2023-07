Ballonnements : voici les aliments que vous devriez éviter de manger avant de prendre l’avion

Si vous comptez bientôt prendre l’avion, il se peut que vous redoutiez ce moment car ce type de voyage est synonyme pour vous de ballonnements et de maux de ventre. Mais pourquoi ce phénomène apparaît-il pile poil à ce moment là et surtout, est-ce qu’il y a des aliments qu’il vaut mieux ne pas consommer avant de s’envoler ? Voici toutes les réponses à vos questions.

Même si voyager en avion décharge une énorme quantité de Co2 dans l’atmosphère, il n’existe parfois pas d’autre choix accessible pour pouvoir passer d’un continent à un autre rapidement. Si ces voyages ne sont pas forcément synonyme de douleurs et d’inconfort pour certains, pour d’autre, c’est un véritable supplice tant le phénomène de ballonnement est intense et parfois incontrôlable. Mais quelles sont les solutions ? Et pourquoi cette problématique est décuplée en avion ?

Pourquoi a-t-on mal au ventre dans l’avion ?

Si vous faites partie de ceux qui ont le ventre qui double de volume dans l’avion, rassurez-vous, vous êtes loin d’être les seuls. Mais pourquoi ce phénomène apparaît-il ? D’après des médecins danois et britanniques ayant publié une étude sur le New Zealand Medical Journal relayée par Allô Docteurs, ce problème viendrait de la baisse de la pression aérienne dans l’avion. Cette diminution entraînerait une production accrue de gaz digestifs qui engendrerait… Des ballonnements et des gonflements.

Le manque d’oxygène en avion, tout comme on peut également le ressentir en montagne peut aussi être un facteur prépondérant de ballonnements puisqu’il peut déclencher des inflammations de l’appareil digestif chez les personnes prédisposées. Des chercheurs de l’étude suisse de cohorte IBD ont confirmé ce lien en effectuant des tests sur plus de cent patients présentant des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Une autre étude réalisée par l’équipe du chercheur Stephan Vavricka, de l’hôpital de Triemli, reporte également une poussée inflammatoire plus fréquente lors d’un voyage en avion.

Quels sont les aliments à éviter ?

Pour limiter le phénomène de ballonnement, l’une des seules actions qu’il est possible de mettre en place est le contrôle de l’alimentation en évitant notamment les aliments qui ont tendance à favoriser les gaz. Mais de quoi parle-t-on exactement ? En voici 4.

Les sodas

Les sodas, de part leur côté gazeux, viennent appuyer au niveau de l’estomac et de l’abdomen ce qui crée un effet de distension. Si vous souffrez déjà de ballonnements, les boissons gazeuses (oui même l’eau pétillantes) sont donc à éviter puisqu’ajouter du gaz à un environnement déjà gazeux n’est pas ce qu’on peut appeler une combinaison gagnante.

De la nourriture transformée

Le sel et les huiles saturées ont tendance à déshydrater ce qui peut créer des maux d’estomac mais pas seulement ! La diététicienne et nutritionniste Alexandra Retion explique à Madame Figaro que cela peut également bloquer le transit car « il n’y a pas de fibre et beaucoup de graisses, ce qui peut engendrer un ballonnement ».

Des haricots

Ça tombe sous le sens, mais les haricots, même s’ils sont plein de bienfaits pour l’organisme, ont tendance à engendrer des gaz. Ce sont donc les pires aliments à manger avant de prendre l’avion pour des raisons assez évidentes.

La nourriture épicée

Si vous avez les intestins fragiles et que l’avion a tendance à accentuer ce problème chez vous, évitez la nourriture épicée. Même si elle est délicieuse, la capsaïcine, contenue dans le piment provoque des spasmes du gros intestin entraînant douleurs abdominales. Mieux vaut éviter quand on sait qu’on va devoir passer plusieurs heures à plus de 30 000 pieds de la terre ferme.

