Ces aliments à ne surtout PAS emporter à un pique-nique (gare aux intoxications alimentaires)

Alors que la saison estivale approche, les pique-niques au bord de mer ne sont plus un lointain horizon. Pour en profiter sans tomber malade, voici les cinq aliments à bannir lors des journées plage.

« La dernière chose que vous souhaitez, c’est qu’en rentrant chez eux, les gens se souviennent de leur moment à la plage uniquement parce qu’ils sont tombés malades ». Et pour cause. L’été et les vacances arrive à grand pas, et l’organisation de pique-niques à la plage également. Mais selon le médecin urgentiste américain John Torres, si vous souhaitez éviter les intoxications alimentaires, cinq aliments sont à y bannir, comme il l’a rapporté dans USA Today. Les voici.

La charcuterie

Envie d’un sandwich à la plage ? Évitez la charcuterie. Selon le Dr John Torres, tout repas qui contient de la charcuterie doit être réfrigéré jusqu’à ce qu’il soit prêts à être consommé. Si y renoncer est vraiment impossible, il faut utiliser un sac isotherme ou une glacière pouvant maintenir le contenu en dessous de 4 degrés, car au-delà, des bactéries se développe très rapidement. Une fois sortis de la glacière, vous disposez de deux heures pour les manger ou d’une heure si la température extérieure dépasse 32 degrés.

La salade verte

Selon une étude publiée dans le Journal of Food Protection révèle que les légumes verts, et plus particulièrement les feuilles de salade, peuvent être à l’origine d’intoxications alimentaires. Ainsi, Torres, recommande de conserver la salade dans un récipient hermétique jusqu’à ce que vous soyez prêt à la servir.

La mayonnaise

« La salade de pommes de terre à base de mayonnaise est toujours l’une de ces grandes choses qui causent beaucoup de problèmes », a déclaré Dr Torres à USA Today. En effet, cette sauce remplie d’oeufs peut être la cause de bien des maux.

La viande crue

Des viandes non-cuites à la plage sous une chaleur écrasante ? Torres déconseille fortement d’en apporter à la plage. La viande doit être mangée bien cuite, et dans les deux heures suivant la cuisson si la température extérieure dépasse les 30 degrés.

Les fruits pré-découpés

Selon le médecin, les fruits pré-découpés peuvent être des aliments sains-traitres. Car disposés dans des emballages en plastique, ils peuvent se réchauffer plus rapidement que les autres aliments, et attirer des insectes. Il recommande d’apporter les fruits entiers (comme par exemple, de la pastèque) à la plage pour les trancher directement sur une planche à découper propre. Maintenant, vous saurez.

