La recette facile de la (meilleure) salade de pâtes, pour un pique-nique de printemps gourmand

S’il y a bien une recette indispensable aux piques-niques estivaux, c’est bien celle de la recette de pâtes. On vous en livre notre version à l’italienne, avec des tomates confites et des billes de mozzarella.

Ce mois de mai a eu beau être particulièrement morose, on ne désespère pas de pouvoir, enfin, inaugurer notre premier pique-nique de la saison lorsque reviendront les beaux jours. Pour prendre de l’avance et ne pas vous retrouver en rade de fusilli au prochain rayon de soleil, on vous donne tout de suite notre recette de la salade de pâtes à l’italienne, à conserver précieusement dans votre dossier intitulé « Les meilleures recettes de Madmoizelle » (et il y en a un paquet).

Les ingrédients de la recette de pâtes à l’italienne (pour 4 personnes)

400 g de pâtes (idéalement des fusilli ou des penne)

100 g de tomates confites

150 g de tomates cerises

150 g de billes de mozzarella

3 oignons nouveaux

Une poignée de feuilles de roquette

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique (ou de jus de citron)

Sel, poivre

La recette de la salade de pâtes à l’italienne

Commencez par cuire les pâtes en suivant les instructions sur l’emballage. Égouttez et réservez au frais.

Coupez les tomates cerises en deux, émincez les oignons nouveaux. Réservez dans un saladier.

Ajoutez les tomates confites, les billes de mozzarella. Assaisonnez avec l’huile d’olive et le vinaigre balsamique (ou le jus de citron), salez et poivrez.

Quand vos pâtes ont refroidi, ajoutez-les à la préparation. Mélangez bien et ajustez l’assaisonnement si nécessaire. Parsemez de feuilles de roquette.

Cette salade se déguste bien fraîche. Il s’agit d’une version végétarienne, mais dans laquelle peut être agrémentée du jambon cru ou du jambon blanc coupé en fines lamelles.

Bon appétit !

