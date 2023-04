Moral, relaxation, bonne humeur : voici 5 aliments qui vont booster votre bien-être

Ce que l’on met dans notre assiette peut parfois affecter notre état de santé général. Mais certains aliments ont également le pouvoir de rebooster notre moral ! Lesquels ? En voilà 5.

Il y a de la magie dans nos assiettes ! En garnissant nos plats de certains ingrédients, il est possible de combattre le stress, de lutter contre la fatigue ou encore d’améliorer le bien-être au global. Le problème, c’est que l’on a souvent la flemme de se pencher sur de longues lectures sur les bienfaits nutritionnelles de l’avocat ou du maquereau. Pour vous aider à gagner du temps, on a listé pour vous 5 ingrédients (parmi tant d’autres) qui ont le pouvoir d’améliorer votre bien-être tout en vous faisant PLAISIR ! Lisez plutôt.

Le chocolat

On commence par l’ingrédient bien-être et gourmand le plus connu de tous : le chocolat. Ce dernier a des vertus exceptionnelles sur l’organisme. Évidemment, on parle ici de chocolat noir, car c’est le moins sucré de tous. Les nutriments qu’il contient, engendrent une augmentation du tryptophane, un acide aminé essentiel, non métabolisé par le corps, qui a la particularité de se transformer en sérotonine, l’hormone du bonheur.

Les graines de sésame

À ajouter à ses salades, à son riz ou à son poisson, les graines de sésame se consomment sans modération. Elles ont la particularité d’être riches en vitamine B6. Cette dernière joue un rôle prédominant dans la synthèse de sérotonine et de dopamine. Et parce que ces graines ont également des vertus antioxydantes, elles contribuent également à prévenir le vieillissement cellulaire… C’est un sans faute.

Le saumon

Saviez-vous que les Omega-3 sont des boosters d’optimisme ? Ça tombe bien, le saumon en est rempli ! Et ce n’est pas le seul poisson qui fait du bien au moral. D’après une étude menée par des chercheurs du Collège médical de l’université de Qingdao à Shangdong (Chine) et publiée dans The Journal of Epidemiology and Community Health, le risque de dépression serait réduit de 17% pour les consommateurs de poisson. Et vous, vous en mangez souvent ?

Les noix

Les noix, les noisettes, les amandes ou les pistaches, contiennent énormément de magnésium. En moyenne, on en compte 133 mg pour 1/4 d’une tasse de noix. Ce minéral essentiel joue un rôle très important dans la régulation du stress et de l’anxiété et nous avons presque tous déjà été en carence.

Les légumes verts à feuille

Le kale, les épinards, la roquette ou encore la blette ont un point commun : ce sont des légumes verts à feuille. Leur particularité, c’est qu’ils sont riches en fer, en calcium, en vitamine C, mais aussi et surtout en antioxydants. De très bons nutriments qui les rendent absolument divins pour l’organisme. Mais ils sont également composés d’un cocktail de vitamines idéal pour booster le bien-être. On pense notamment à la vitamine B9, qui régule l’humeur, mais aussi aux omégas-3 qui favorisent la sécrétion de dopamine et sérotonine.