3 odeurs qui font du bien à notre humeur et notre moral instantanément 

Avec l’arrivée de l’automne, les jours commencent doucement à se raccourcir. Et qui dit manque de lumière dit aussi moral dans les chaussettes (à part pour les fans de spooky season). Mais saviez-vous qu’il existe certains parfums du quotidien qui parviennent à le rebooster ?

Si l’on est si sensible à l’odeur d’une lessive en particulier, d’une bougie, d’un savon ou encore d’un gâteau qui cuit dans le four, c’est parce que le système limbique, en charge de l’olfaction, de la mémoire et de la régulation des émotions influe définitivement sur notre état de bien-être. Les scientifiques se sont donc penchés sur l’étude des odeurs qui feraient le plus de bien à notre cerveau. En voilà 4.

L’odeur des grains de café

D’après une étude publiée dans le Journal Of Environmental Psychology, sentir des grains de café permettrait de booster la confiance en soi et améliorerait ainsi les performances cognitives. Selon Adriana Madzharov, professeur à la Stevens School of Business, les progrès des sujets de cette étude viendraient tout autant du pouvoir stimulant de l’odeur des grains de café que des attentes des sujets. Elle explique :

« Ce n’est pas seulement l’odeur de café qui a aidé les gens à mieux performer dans les tâches analytiques, mais cette découverte est déjà intéressante. En réalité, ils pensaient aussi qu’ils allaient être meilleurs, et nous avons démontré que cette attente (liée aux effets connus du café) était au moins en partie responsable de l’amélioration de leurs performances. »

Les agrumes

Si les chats les détestent, les odeurs d’agrumes sont appréciées par les humains pour leurs vertus apaisantes. C’est en tout cas ce que prouve une étude menée par 4 scientifiques de l’Université Fédérale de Sergipe et publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine. Cette dernière a démontré qu’après inhalation (mesurée) d’huile essentielle d’orange douce, les sujets soumis à des paramètres l’anxiété (morales ou physiques) ont tendance à se sentir plus détendus et calmes. Les auteurs de l’étude expliquent :

« Nous avons remarqué une absence d’altérations significatives des niveaux d’état-anxiété et de tension subjective tout au long de la situation anxiogène, révélant une activité anxiolytique de l’orange douce ».

Les livres ancien

Selon les recherches scientifiques de Science ABC, les produits chimiques responsables de l’odeur des vieux livres sont le benzaldéhyde (qui dégage une senteur d’amande), la vanilline (dont l’odeur de vanille est très claire), l’éthylhexanol, le toluène et l’éthylbenzène (aux notes florales).

Ces fragrances parlent à nos sens et nous détendent car elles sont relatives au traitement émotionnel : chaque arôme que nous sentons est centralisé par le système limbique, créant une réaction en chaîne qui garde en mémoire les souvenirs liés à ce parfum. En gros : chaque fois que nous sentons les pages d’un livre, cette action nous ramène à des émotions et des réminiscences du passé qui nous font du bien et nous détendent.

L’eau de rose

Dans une étude réalisée par 4 scientifiques Iraniens, une baisse du taux d’anxiété aurait été reconnue auprès des patients effectuant régulièrement des hémodialyses. Ce résultat significatif a été obtenu après que ces sujets aient inhalés de l’eau de rose. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, selon Santé Magazine, les propriétés de l’eau de rose « inhibent l’amyloïde, un fragment protéique anormal qui ralentit le fonctionnement des cellules cérébrales. Ce produit aurait donc des propriétés antidépressives et apaisantes par inhalation. »

Et l’avantage, c’est que l’on en trouve relativement partout !

