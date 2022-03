Les PHA sont les actifs exfoliants préférés des peaux sensibles, et on vous explique pourquoi

Les Poly Hydroxy Acids sont les derniers acides à la mode pour lisser de grain de peau et balayer les taches. Leur particularité ? Ils sont beaucoup plus doux que leurs cousins les AHA et l’acide salicylique.

De la grande famille des acides exfoliants, on connaît surtout l’acide glycolique et l’acide salicylique. Le premier est un AHA qui aide à éliminer les cellules mortes, et le second un BHA qui lutte contre l’engorgement des pores, tout en ayant lui aussi une action kératolytique.

Plus confidentiels, les PHA méritent pourtant toute notre attention : ils sont particulièrement adaptés aux peau sensibles, notamment à celles qui souffrent d’eczéma ou de rosacée. On vous explique tout.

Qu’est-ce que les PHA, les Poly Hydroxy Acids ?

Les PHA, dont font partie l’acide lactobionique, l’acide gluconique et le galactose, sont des acides hydroxylés, au même titre que les AHA et l’acide salicylique. Ils sont utilisés en cosmétique pour leurs propriétés exfoliantes, lissantes, hydratantes (ils limitent la perte insensible en eau) et anti-âge.

Grâce à leur poids moléculaire plutôt élevé, les PHA ne pénètrent pas aussi profondément dans la peau que leurs cousins, ce qui fait d’eux une option intéressante pour les minois les plus sensibles ou qui ne supportent pas les autres acides exfoliants.

Au magazine Byrdie, la dermatologue Jennifer MacGregor explique :

Les PHA sont similaires aux AHA mais ils agissent de façon plus superficielle et sont moins irritants. Ce sont des actifs exfoliants doux et faciles à apprivoiser.

Comment intégrer les PHA dans sa routine skincare ?

On retrouve des Poly Hydroxy Acids dans un grand nombre de produits cosmétiques qui vont du nettoyant visage au soin hydratant en passant par la lotion exfoliante.

Au magazine Healthline, le docteur Peterson Pierre conseille d’opter pour un produit qui aura le temps d’agir sur la peau, comme un exfoliant liquide, un sérum ou une crème :

Les PHA besoin ont d’être en contact avec la peau pendant un certain temps pour que les résultats soient visibles. Si la peau le tolère, on peut appliquer un soin contenant un mélange d’AHA, de BHA et de PHA, mais si ce n’est pas le cas, les BHA tout seuls conviennent à tous les types de peaux et on peut même les utiliser si on souffre de rosacée ou d’eczéma.

Même si les PHA sont les actifs resurfaçants les moins agressifs, il est recommandé d’utiliser un écran solaire au quotidien pendant toute l’utilisation du produit afin de prévenir les coups de soleil mais aussi les dommages cellulaires.

Enfin, comme à chaque fois qu’on introduit un actif un peu costaud dans sa routine, il est plus prudent de réaliser un patchtest dans le creux du coude avant de vider le flacon sur son visage. Une personne avertie en vaut deux, comme dirait l’autre.

Le shopping de soins exfoliants avec des PHA

Retrouvez le Sérum exfoliant Pore.Remedy PHA de DR.JART+, 45€

Retrouvez le Tonique exfoliant doux PHA de The Inkey List, 11€

Retrouvez le Sérum visage et cou 6 BHA + PHA de Sephora Collection, 19,99€

Retrouvez le Soin exfoliant perfection Solution de Glossier, 22€

Retrouvez le Sérum anti-marques PHA 14% + centella asiatica, 31,40€

À lire aussi : Votre sérum à l’acide hyaluronique peut-il dessécher votre peau ?

Crédit photo image de Une : Polina Kovaleva sur Pexels