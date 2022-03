Votre sérum à l’acide hyaluronique peut-il dessécher votre peau ?

Le sérum à l’acide hyaluronique est un produit de choix pour repulper la peau, mais il peut aussi avoir l’effet inverse lorsqu’il est mal utilisé. On vous explique tout.

Grâce à ses bénéfices pour l’hydratation et la fermeté de la peau, l’acide hyaluronique est l’ingrédient phare d’un grand nombre de cosmétiques qui vont de l’eau démaquillante à la crème de soin en passant par le contour des yeux et le masque de nuit.

Le sérum à l’acide hyaluronique, de par son pouvoir de pénétration, fait partie des produits les plus populaires – et les plus efficaces – pour agir sur la qualité de la peau. Mais saviez-vous qu’il pouvait rendre la peau plus sèche que le Sahara lorsqu’il était mal utilisé ? Pas de panique, on vous explique tout !

Comment l’acide hyaluronique peut-il dessécher la peau ?

L’acide hyaluronique est composé de D-glucuronique et de N-acétyl glucosamine, deux sucres qui lient les molécules d’eau des kératinocytes au collagène. Il forme un gel transparent à la surface de la peau qui agit comme une éponge pour attirer l’humidité présente dans l’air et la retenir, favorisant ainsi l’hydratation.

Le souci, quand l’air est sec et que la peau est elle-même déshydratée, c’est que l’acide hyaluronique va aller puiser l’eau dont il a besoin dans les réserves de la peau, et la remonter vers la surface, où elle finira par s’évaporer si sa fuite n’est pas contrôlée.

Résultat, on se retrouve avec des joues rugueuses et inconfortables alors que si on a choisi cet actif, c’est justement pour ses propriétés hydratantes. Oui, c’est énervant.

Heureusement, il est possible d’éviter ça en suivant quelques conseils d’application vraiment pas sorciers.

Comment appliquer son sérum pour profiter des bienfaits de l’acide hyaluronique ?

Pour que la magie du sérum à l’acide hyaluronique puisse opérer, le produit doit être appliqué sur une peau légèrement humide. Pourquoi ? Car l’actif se servira de cette eau présente en surface pour gonfler et repulper la peau, et n’aura donc pas besoin d’aller la chercher plus profondément dans l’épiderme.

Nicolas Travis, le fondateur de la marque Allies of Skin, explique au magazine Refinery29 :

Une fois que l’acide hyaluronique entre en contact avec l’eau, il sait ce qu’il fait et la peau sera extrêmement hydratée et repulpée.

Au quotidien, ça veut dire qu’il ne faut pas attendre trop longtemps entre le nettoyage de son visage ou l’application de sa lotion pour appliquer son sérum. Si besoin, il est parfaitement possible de ré-humidifier son joli minois avec une brume d’eau thermale ou un hydrolat avant de presser le produit avec la paume des mains.

Autre point important : afin que l’acide hyaluronique ne s’évapore pas, et avec lui toute l’eau qu’il aura absorbé, il faut absolument sceller son sérum avec un autre produit. En effet, « s’il n’est pas utilisé en conjonction avec des émollients et des occlusifs, en particulier dans des environnements secs, l’acide hyaluronique peut entraîner une perte d’humidité de la peau dans l’air », explique la dermatologue Hadley King à Refinery29.

Alors on opte pour une crème ou une huile riche en acides gras, en céramides, en squalane ou encore en beurre de karité ou en cire d’abeille. Et si son type de peau le permet, on peut même oser la vaseline !

Crédit photo image de Une : Shiny Diamonds sur Pexels