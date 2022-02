Comment vous créer une routine skincare de A à Z, car l’eau du robinet ne fait pas tout

Vous avez l’impression d’être la seule personne d’Internet à ne pas avoir de routine beauté ? Vous êtes paumée dans les rayons cosmétiques et vous utilisez les produits qui vous tombent sous la main sans trop savoir à quoi ils servent réellement ? Allez, on décrypte tout.

Si on écoutait les réseaux sociaux, on pourrait penser qu’il faut forcément acquérir 7953213 produits de la valeur du PIB pour se construire une routine de beauté digne de ce nom. On vous le dit tout de go : en réalité, il n’y a besoin que de quelques essentiels pour prendre soin de sa peau au quotidien. Le reste, c’est pour se faire plaisir. Mais dans tous les cas, vous n’avez pas à vous ruiner !

Les grands principes d’une routine beauté

Alors oui, il est certes possible d’appliquer trois sérums et trois crèmes hydratantes comme sur les clichés photogéniques d’Instagram ou les vidéos hypnotisantes de TikTok, mais qui a vraiment le temps ? Ce qu’il faut surtout savoir, c’est qu’aucun produit n’est indispensable. Mais comme dans toute discipline (car oui, nous parlons ici de science cosmétique, c’est du sérieux), il faut savoir ce que l’on fait.

En réalité, votre peau n’a besoin que de quatre gestes essentiels : le nettoyage, l’exfoliation, l’hydratation et la protection. Le reste est possible, souvent bénéfique, parfois exagéré… mais absolument pas indispensable !

Partons du principe que votre peau n’est pas spécifiquement problématique. Il vous faut quand même déterminer son type : sèche, grasse, normale, mixte. Cet article vous y aidera.

Une fois que c’est fait, l’heure est venue de passer aux choses sérieuses pour répondre aux besoins de votre peau au mieux en construisant une routine minimaliste mais millimétrée.

L’idée est d’appliquer ces produits les uns après les autres, du plus liquide au plus crémeux, en appuyant la paume des mains pour bien les faire pénétrer. Idéalement, vous serez en mesure de suivre votre routine le matin et le soir (points supplémentaires si vous y arrivez même en rentrant pompette). Ceci posé, passons aux fameuses étapes.

Étape 1 d’une routine beauté : nettoyer

Nettoyer sa peau, que ce soit du sébum qu’elle sécrète normalement, du maquillage ou des impuretés accumulées tout au long de la journée, est capital. Ici, on est fans du double nettoyage, une technique douce mais néanmoins efficace qui a fait ses preuves.

Le principe est simple : on utilise d’abord un nettoyant gras, de type huile ou baume, qui décolle le maquillage et/ou les impuretés sans forcer, et on fait suivre avec un nettoyant gel que l’on rince à l’eau, qui finit le travail en enlevant bien les derniers résidus. Ça prend moins de temps que ça en a l’air (deux minutes, au doigt mouillé) et c’est ultra-satisfaisant de voir le cracra de la journée se dissoudre dans une huile qu’on nettoie ensuite à grandes eaux. Parole de meuf fatiguée le soir, mais toujours hypée de se nettoyer la face en rentrant.

Étape 2 d’une routine beauté : exfolier

J’entends déjà des protestations d’ici. S’exfolier régulièrement la peau ne serait pas nécessaire et l’abîmerait… Croyez-en une addict, l’exfoliation c’est la vie. En cas de teint brouillé, texture irrégulière, boutons ou points noirs, ou encore taches, on n’a pas encore trouvé mieux. L’exfoliation (douce et régulière) est votre amie : au fur et à mesure du temps, si vous utilisez les bons produits dans les bonnes quantités, vous remarquerez un changement certain du grain et de la qualité de la peau. Je me suis lancée dans les exfoliants il y a quelques années, et je n’ai pas l’ombre d’un regret : l’acné – et les taches d’hyperpigmentation qu’elle laissait dans son sillage – appartiennent aujourd’hui au passé.

Mais attention, comme l’oncle Ben (ou la tant May) l’ont dit dans Spider-man : un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pas question de s’irriter l’épiderme en frottant frénétiquement sa peau avec le premier gommage à grains venu.

Permettez-moi de vous vanter les mérites des exfoliants liquides, qui ne nécessitent pas de frotter pour obtenir des résultats immaculés. Souvent conçus à base d’acide salicylique (BHA, génial contre l’acné) ou d’acide glycolique (AHA, idéal pour lisser la peau), les acides liquides m’ont plusieurs fois bluffée quand je les utilisais deux fois par semaine. Imaginez que votre peau est un papier peint à fleurs un peu ringard qui a besoin d’être enlevé du mur. Est-ce que vous utiliseriez des grains pour le gratter de manière anarchique, ou un produit qui décollerait la texture de façon uniforme ? Voilà.

Étape 3 d’une routine beauté : hydrater

Le troisième geste important d’une routine beauté, c’est d’hydrater sa peau, un organe qui a des besoins en eau et huile. Et ne venez pas me dire que parce que vous avez la peau grasse, vous n’avez pas besoin d’hydrater ! Une des raisons de la suproduction de sébum peut être justement la déshydratation chronique : plus vous assoiffez votre peau, plus elle se dit qu’il faut produire du gras. Donc, quel que soit votre type de peau, misez matin et soir sur une crème hydratante qui vous convient. Les formules gels pour les peaux grasses ou mixtes, ou plus riches pour les peaux sèches, abondent sur le marché, mais quoi qu’il en soit, ne me décevez pas et hydratez-vous matin et soir. Pour le matin, pas besoin de protection solaire intégrée à votre crème hydratante, point qui sera traité dans la dernière étape de notre routine.

Étape 4 : protéger

C’est la fin du monde. Vous êtes coincée sur une île déserte. Ces mots apparaissent dans votre esprit ravagé par la faim : « Crème solaire ! ». S’il n’y avait qu’un geste beauté à garder en ces temps agités, un seul, ce serait la protection solaire. On devrait apprendre dans toutes les écoles à tous les enfants tous les matins à appliquer leur crème solaire avant de passer le pas de la porte. Vous me trouvez extrémiste ? Il n’y a pas de quoi.

C’est la science qui le dit : l’utilisation d’une crème anti-UV ralentit le vieillissement de la peau et la protège de l’apparition de rides et de taches. Tous les bienfaits apportés par votre routine beauté ne dureront pas si vous n’utilisez pas une protection solaire d’au moins SPF 30 tous les jours sur votre visage. Les exfoliants AHA et BHA sensibilisent par ailleurs la peau : protégez-là. Les radicaux libres, quant à eux, accélèrent le vieillissement cutané. Le soleil fait aussi bronzer vos taches, si vous en avez, bref : protégez votre peau.

Alors bien sûr, il ne faut en aucun essayer tous ces produits neufs en même temps. Faites-moi le plaisir de tester chaque nouveau venu de votre routine sur un coin de votre visage et de voir si une réaction négative est provoquée. En attendant, happy routine !

