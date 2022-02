J’ai testé ce hack TikTok pour appliquer son rouge à lèvres : verdict ?

La nouvelle tendance TikTok consiste à placer un coton-tige dans sa bouche pour faciliter l’application de son rouge à lèvres. Mais est-ce vraiment utile ? J’ai testé et mon avis est sans appel.

Le coton-tige peut être un outil de choix pour nettoyer les taches de mascara sur les paupières ou effacer les bavures de rouge à lèvres. Mais d’après TikTok et ses centaines d’influenceuses et influenceurs beauté, il peut aussi aider à appliquer son lipstick comme une pro, sans s’en mettre sur les dents et en évitant les pâtés aux coins des lèvres !

Comment ? En l’installant dans sa bouche, à la façon d’ un mors d’équitation, avant d’appliquer son rouge préféré. Y a pas à dire, ces beauty addicts en ont sous le sabot…

Le coton-tige pour une application parfaite du rouge à lèvres, ça fonctionne ou pas ?

Evidemment, quand j’ai vu ça, j’ai immédiatement voulu tester ! Alors, qu’est-ce que ça donne ?

Le coton-tige dans le bec, j’essaye d’appliquer mon rouge à lèvres comme à mon habitude, en commençant par l’arc de Cupidon, puis en étirant la matière sur les côtés.

Je trouve le fait de ne pas pouvoir ouvrir la bouche peu pratique : mes lèvres sont fines et, si je ne veux pas faire tomber le coton-tige, je suis obligée d’appliquer de la couleur au-dessus de leur dessin naturel.

Pour la lèvre inférieure, c’est plus simple, mais à nouveau, comme je ne peux pas entrouvrir la bouche, j’ai moins de contrôle : j’ai l’impression de dépasser plus qu’à mon habitude. Bref, c’est pas commode !

Niveau résultat, une fois le coton-tige retiré, il faut encore que je fasse le raccord et que j’applique mon rouge sur le coin des lèvres. Et là, c’est la cata ! Finalement, le coton-tige m’aide plus à corriger mes erreurs qu’à bien appliquer le produit..

Verdict : sur moi, ça ne fonctionne pas, et ça prend beaucoup trop de temps pour un résultat pas spécialement convaincant. Peut-être que c’est plus efficace sur des lèvres plus pulpeuses, et avec un applicateur plus fin comme celui des rouges à lèvres liquides ?

De mon côté, je ne le referai pas. Et puis, quel gâchis de coton-tige !

À lire aussi : Tracer son eyeliner grâce à un filtre, l’astuce TikTok qui nous impressionne

Crédits photo images de Une : @tartecosmetics, @rocio.roses, @hardcandylife