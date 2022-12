Transformer son écharpe en cagoule chic et chaude, c’est le hack mode viral de TikTok

Si vous n’êtes pas fan des bonnets, ou avez tendance à les égarer, cette astuce mode qui consiste à enrouler son écharpe de façon stratégique afin de pouvoir s’en servir comme cagoule tout en gardant le cou bien au chaud devrait vous plaire.

Pour beaucoup de personnes, la cagoule ne serait réservée qu’aux séjours au ski (d’où le nom de passe-montagne), ou alors aux enfants si l’on est en ville. La faute à la peur d’être prise pour une cambrioleuse, peut-être, mais aussi parce qu’il peut être compliqué de trouver balaclava (son autre nom, encore) à son goût (à ne pas confondre avec le baklava, délicieux dessert ottoman et perse). Pourtant, il peut être facile d’enrouler habilement son écharpe autour de son cou et de sa tête afin d’en faire une cagoule chic et chaude, comme l’illustre cette vidéo TikTok devenue virale.

Le tuto TikTok simplissime pour porter son écharpe en cagoule tout en gardant le cou au chaud

Si cette vidéo frôle le million de vues, bien d’autres présentent cette même technique qui ne date évidemment pas d’hier, ni de l’invention de TikTok. Mais le réseau social chinois a l’avantage de la remettre en avant, de façon synthétique, afin que tout le monde ou presque puisse s’y essayer si le cœur y est.

Comment mettre son écharpe en mode cagoule facilement ?

Il suffit donc de prendre une écharpe (en laine de qualité pour plus de chaleur, de préférence) plutôt longue, de la plaquer contre l’avant de son cou, de faire un tour avec, puis de passer les deux pans à l’avant de la boucle créée. Une fois ce gros nœud improvisé à l’avant pour garder la gorge bien au chaud, on peut alors déployer le segment d’écharpe qui se trouve au niveau de la nuque afin de l’étaler sur le dessus de la tête. Et le tour est joué !

C’est pratique, chic, chaleureux, et dispense d’avoir à se balader avec un bonnet ou une cagoule en plus de son écharpe. Une astuce qui n’a pas de prix pour les personnes plutôt étourdies ! Autrement, Etsy regorge de jolies cagoules, souvent tricotées à la main.

