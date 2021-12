Maxi-poitrine dans un mini-cardigan ? Ce hack TikTok va résoudre vos tiraillements

Un cardigan trop petit a vite fait de dévoiler plus qu’il n’en faut au niveau des seins. Contre ces trous disgracieux, cette astuce gratos et sans matos change la donne.

Qu’importe la taille de sa poitrine, on peut parfois avoir des petits tracas avec les vêtement. Or, c’est bel et bien à eux de s’adapter à notre morphologie, et non l’inverse !

Toujours est-il qu’on peut avoir des variations de taille, notamment des seins, en fonction de son cycle de menstruation par exemple. Ou qu’il arrive qu’on emprunte une fringue un poil trop petite à une pote.

En fait, qu’importe le pourquoi du comment, si l’on se retrouve à porter un cardigan trop étroit et qu’il tire au niveau des boutons jusqu’à créer des trous, comment peut-on y remédier ? La réponse tient en 11 secondes, 0 centime, et aucun matériel.

Cette astuce pour éviter les trous entre des boutons trop tendus d’un cardigan

Si les pully tops sont à la mode (et consistent justement à valoriser ses plis de tensions et trous qui donnent l’impression que les boutons d’un haut sont prêts à exploser), ce n’est pas forcément l’effet recherché par tout le monde.

Heureusement, TikTok s’avère toujours plein de ressources, y compris questions astuces mode, dont celle-ci que vous ne connaissiez peut-être pas déjà !

Boutonner dimanche avec lundi : la solution contre les trous d’un cardigan

Présentée par le compte @kristinakacheeva, elle consiste à boutonner volontairement de façon décalé certains boutons. Oui, pour une fois dans la vie, boutonner dimanche avec lundi peut servir !

Comment arranger les trous de tensions entre des boutons d’un cardigan trop petit ? © TikTok de @kristinakacheeva

Si l’on devait numéroter les boutons en partant du haut, cela revient à : fermer normalement le 1, boutonner le bouton 2 dans le trou du 3, et boutonner le bouton 3 dans le trou du 2. Et ciao, les petits trous pouvant se former le long de boutons trop étroits pour une forte poitrine !

Deux autres astuces pour améliorer ses looks (de fêtes de fin d’année ?)

Sur son compte TikTok, @kristinakacheeva propose plein d’autres trucs et astuces mode pouvant être utiles.

Autour du gilet boutonné, elle propose notamment celle bien connue de porter son cardigan à l’envers pour en faire un joli dos-nu. Une bonne idée pour renouveler sa garde-robe sans dépenser un centime, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

Autre hack malin pour rendre les looks de fêtes de fin d’année plus seyants sans dépenser un rond : cette astuce pour dissimuler un soutien-gorge classique sous un dos-nu.

Youpi, les hacks mode sont nombreux pour nous permettre d’user jusqu’à la corde les vêtements qu’on possède déjà. Soit le moyen le plus éthique de s’habiller et briller en société.

Crédit photo de Une : capture d’écran du compte TikTok de @kristinakacheeva